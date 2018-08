Stefano De Martino potrebbe non lasciare Amici: ecco il ruolo pensato per lui

Stefano De Martino lascia Amici per poi ritornare? Ecco il ruolo pensato per il ballerino

Pare che l’addio di Stefano De Martino ad Amici non sia ancora del tutto definitivo. Stando a quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni, infatti, il ballerino potrebbe lasciare la conduzione del daily (su Real Time) per poi ritornare, nel 2019, tra i membri del cast del serale. Il suo ruolo nel talent, però, è tutto ancora da definire. Ad avere l’ultima parola su De Martino, nello specifico, sarà proprio Maria De Filippi. La conduttrice, stando a quanto scritto dal settimanale, starebbe mettendo a punto nuove idee in questi giorni, molte delle quali riguardano appunto Amici e i professionisti che ne faranno parte.

Amici 18: tutte le novità sul serale e sul cast della prossima edizione

Secondo TV Sorrisi e Canzoni: “Maria De Filippi ha tante idee per la diciottesima edizione del serale di Amici”. La seconda parte del programma, in onda da Marzo 2019, potrebbe coinvolgere, come anticipato, proprio Stefano De Martino in persona. Rifacendoci alle ultime indiscrezioni, infatti, il ballerino “Potrebbe lasciare la versione daily del programma, in onda a novembre su Real Time, per entrare nel cast nel 2019”. Al momento però, in attesa della conferma ufficiale, affermare con sicurezza la presenza dell’ex marito di Belen al serale sarebbe un po’ troppo prematuro, semplicemente perché è ancora troppo presto per dirlo.

Stefano De Martino non sarà all’Isola dei Famosi: il ballerino rifiuta il ruolo di inviato

Un altro programma che non vedrà Stefano De Martino tra i suoi protagonisti, il prossimo anno, è l’Isola dei Famosi. Il ballerino, dopo l’esperienza in Honduras, ha ufficialmente rifiutato il ruolo di inviato di recente. Il motivo? Stare lontano dal figlio, durante la precedente edizione, lo aveva turbato troppo. Un’esperienza intensa che lo ha fatto riflettere molto ma che, come dichiarato da lui stesso in diverse occasioni, non è intenzionato a ripetere più.