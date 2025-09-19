Stefano De Martino non firma, così verrà oscurata l’ospitata su Canale 5

Stefano De Martino avrebbe dovuto tornare in video sulle reti Mediaset. Avrebbe, condizionale. Infatti non tornerà. Il conduttore di Affari Tuoi in forza alla Rai è stato tra gli ospiti del concerto recente di Sal Da Vinci. L’evento si è tenuto a Napoli, in piazza del Plebiscito. Oltre all’ex marito di Belen Rodriguez, sul palco sono saliti Paolo Bonolis, Gigi D’Alessio, Renato Zero e altre star ‘nostrane’. Il concerto sarà trasmesso il 25 settembre su Canale 5. L’unica ospitata che sarà tagliata sarà quella di De Martino. Ed il motivo, come rivelato da Dagospia, sarebbe alquanto curioso, per non dire clamoroso.

Stefano De Martino e l’ospitata ‘oscurata’ su Canale 5

Mediaset ha acquistato i diritti da VivoConcerti per mandare in onda il concerto “fatto e finito”, vale a dire nella sua interezza. In altre parole, per trasmettere anche l’ospitata di Stefano De Martino. E dunque perché la performance del conduttore campano sarà sforbiciata? La decisione non sarebbe riconducibile ai piani alti di Cologno Monzese, ma a De Martino Stesso.

Sarebbe stato quest’ultimo a non firmare la liberatoria perché legato da un contratto in esclusiva con la Rai. Tuttavia Dagospia fa sapere che l’accordo del presentatore con Viale Mazzini contiene alcune deroghe per eventuali ospitate su altre reti. Deroghe a cui il timoniere di Affari Tuoi non avrebbe voluto attingere.

Perché non è stata firmata la liberatoria?

La motivazione della mancata firma alla liberatoria potrebbe legarsi al momento particolare che sta attraversando Affari Tuoi. Il quiz show dell’access prime time della rete ammiraglia Rai continua ad essere battuto da La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Un risultato impensabile fino a pochi mesi fa. Non proprio una faccenda da poco. Affari Tuoi era considerato un fortino inespugnabile di Rai Uno. E invece lo ‘Zio Gerry’ ha fatto saltare il tavolo.

Alla luce di ciò, può darsi che De Martino, per evitare qualsivoglia polemica, abbia preferito non dare l’ok per la messa in onda su Canale 5 della sua ospitata al concerto dall’amico Sal Da Vinci. Insomma, se tutto fosse filato liscio sul fronte ascolti come lo scorso anno, probabilmente la liberatoria sarebbe stata firmata. Visti invece i tempi che corrono, meglio non andare a infilarsi in situazioni scomode. Questo potrebbe essere stato il ragionamento del conduttore.