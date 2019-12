Stefano De Martino svela: no a Sanremo e gossip con Belen (come lo vive)

Stefano De Martino, tutte le verità del ballerino: niente Sanremo (ecco perché), le parole su Maria De Filippi e come ha affrontato nel privato il gossip con Belen

Stefano De Martino a ruota libera. Il ballerino, ormai avviato verso la carriera da conduttore televisivo, si è raccontato in una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano, affrontando svariati temi che lo hanno riguardato di recente. Dalle voci che lo vorrebbero a Sanremo, al gossip che lo insegue ormai da anni (resta chiacchieratissima la sua love story con Belen Rodriguez), fino al rapporto di considerevole stima che lo lega a Maria De Filippi, che lo scoprì ad Amici. “Maria De Filippi e Amici racchiudono il massimo della tradizione televisiva italiana, e dirò loro sempre grazie”, ha confidato il danzatore napoletano.

Stefano e il gossip: “a: “Ora riesco a dormirci sopra, prima erano cavoli. Lo subivo”

Stefano ha ripercorso la sua parabola, che continua a essere in direzione ascendente. Ha ricordato gli anni napoletani dell’infanzia e della gioventù, la sua frequentazione della scuola di ballo nella sua Torre Annunziata e poi quei riflettori da cui è partito il suo viaggio nel mondo dello spettacolo: naturalmente si riferisce al 2010, all’esperienza ad Amici. Dunque la conoscenza di Belen, che è diventata sua moglie, mamma di suo figlio. A proposito del gossip, che da sempre bracca la coppia (ancor più nel periodo in cui si separò), De Martino dichiara: “Ora riesco a dormirci sopra, prima erano cavoli. Lo subivo. Le vicende personali inglobavano il resto: mi ritrovavo ovunque e la situazione è peggiorata dopo il matrimonio e la nascita di mio figlio, ma se basi la tua carriera solo sul gossip rischi di venir cancellato quando ancora ti stai guardando allo specchio”.

“Sanremo ora? Neanche per tutto l’oro del mondo”

Sanremo 2020 è alle porte e il nome di De Martino è stato più volte accostato alla kermesse. “Sanremo ora? Neanche per tutto l’oro del mondo: lì se sbagli sei morto, se fai bene hai la strada spianata. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al cu..o, e di cu…o nella vita ne ho già avuto abbastanza”, ha concluso. Insomma, la sua carriera tv nelle vesti di conduttore è cominciata nel migliore dei modi, ma meglio andarci con i piedi di piombo. A forza di tirare, la corda potrebbe spezzarsi. E Stefano si guarda bene dal far sì che ciò accada.