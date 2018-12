Stefano De Martino svela con chi passerà il prossimo Natale

Stefano De Martino: amore, famiglia e Santiago. Ecco le parole del ballerino

In occasione di un evento tenutosi a Milano sulla forte importanza di vaccinazioni contro la meningite, tra i tanti presenti c’era anche Stefano De Martino. Sempre al top della forma, il ballerino di Amici di Maria De Filippi si è lasciato intervistare. Sulla pagina Instagram del sito Tabloit.it Stefano, dopo aver esposto la sua idea sull’evento stesso di cui è stato ospite, risponde ad alcune domande sulla sua vita privata. A proposito di questo, l’ex marito di Belen Rodriguez lascia intendere che, sul piano sentimentale, qualcosa bolle in pentola! Ecco cosa ha, precisamente, rivelato Stefano De Martino ai giornalisti.

Stefano De Martino è innamorato? Ecco le sue parole in merito all’attuale situazione sentimentale

Quando all’ex inviato dell’Isola dei Famosi viene chiesta qualche notizia in merito alla sua attuale situazione sentimentale, quest’ultimo risponde in maniera abbastanza convinta. L’esatta domanda che gli viene posta è: “Il tuo cuore batte per qualcuno?”. Stefano risponde: “Il mio cuore batte sempre” e, nel dirlo, sul suo volto, si nota una sorta di sorriso ironico. A prescindere dalle donne, sappiamo bene che De Martino ha un altro grande amore. Il ballerino è innamorato più che mai di suo figlio Santiago e, a proposito di questo dice: “Noi cresciamo insieme, sono un padre molto giovane e quindi sto imparando tanto. La mia vita è cambiata in meglio da quando c’è lui!”.

Come e con chi trascorrerà il prossimo Natala Stefano De Martino?

In vista delle prossime festività natalizie, Stefano spiega come intende trascorrerle e soprattutto con chi: “Il Natale per me significa famiglia. Cercherò di stare molto tempo con mio figlio e con tutta la mia famiglia a Napoli”. Dunque, con o senza partner, la vita e la quotidianità del bel De Martino sembra essere comunque molto piena e carica di mille emozioni.