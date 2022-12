Stefano De Martino ha ormai completato la sua ‘trasformazione’. Da ballerino “nulla di che” (la definizione è sua), a brillante conduttore televisivo. Oggi l’ex allievo di Maria De Filippi è il volto di punta di Rai Due che gli ha affidato ben due programmi: Stasera tutto è possibile e Bar Stella. La gavetta l’ha fatta al timone di Made in Sud. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, che gli ha dedicato la copertina dell’ultimo numero in edicola, il marito di Belen Rodriguez si è raccontato ed ha passato ai raggi x la sua parabola, che continua ad essere in forte ascesa. Il suo viaggio televisivo è cominciato quando è sbarcato ad Amici: altri tempi, altri sogni. All’epoca aveva in testa la danza, che poi ha abbandonato per seguire le orme dei maestri della conduzione tv.

“Sono stato schiavo del mio entusiasmo, quando lo perdo devo trovare il modo per riaccenderlo”, ha confessato in merito alla questione di aver detto addio al mondo del ballo. Quando gli è stato chiesto quale sia stato il consiglio più prezioso ricevuto negli anni, De Martino ha citato Maria De Filippi. Proprio la conduttrice pavese che lo ha fatto e visto sbocciare è colei che gli ha indicato la strada per avere successo senza snaturarsi: “Maria all’inizio mi disse: ‘Sii te stesso’: è la cosa più difficile da fare in televisione, si fa fatica soprattutto all’inizio, ma oggi se mi guardo e mi ascolto in tv, mi riconosco”.

Spazio poi al privato. Da circa un anno ha riallacciato i rapporti con Belen Rodriguez dando vita a un ritorno di fiamma tanto inatteso quanto sorprendente. Quella famiglia che aveva sempre desiderato è stata ricomposta. Con la modella argentina ha avuto un figlio, l’amato Santiago. Con lui è un papà affettuoso e giocherellone. Predilige i “giochi fisici”: corse, salti sul letto e lotte.

Capitolo pregi e difetti. Sempre a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato che una delle sue doti migliori è la tenacia. Quando si mette in testa qualcosa punta l’obbiettivo e cascasse il mondo lo deve raggiungere. Parla addirittura di “ossessione”. “Quando mi metto in testa una cosa diventa il mio credo”, ha confidato, sottolineando la propria caparbietà nel raggiungimento dei traguardi prefissati. E il difetto?

Non si reputa una persona multitasking, nonostante lo vorrebbe essere per riuscire a realizzare più cose assieme. “Ragiono per compartimenti stagni ed è una cosa che di me non sopporto”, ha confidato. Quando gli è stato chiesto della famiglia ricomposta, ha dichiarato di sentirsi un “privilegiato” e di essere oggi un “uomo felice”. Con Belen tutto procede a gonfie vele, l’equilibrio perduto è stato ritrovato. L’amore è bello finché dura.