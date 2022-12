La madre di Belen tira una frecciatina a Stefano De Martino

È ormai passato un anno dal ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A dicembre 2021 infatti la soubrette si è riavvicinata al marito dopo aver chiuso la sua breve relazione con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la figlia Luna Marì. Oggi il matrimonio tra i due procede a gonfie vele ma a quanto pare la madre della showgirl, l’ex insegnante in pensione con origini italiane Veronica Cozzani, si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa.

A spifferare tutto ci ha pensato Ignazio Moser, ormai da cinque anni membro effettivo della famiglia Rodriguez e futuro sposo di Cecilia. A Casa Chi l’ex ciclista ha rivelato:

“A me un giorno Veronica mi ha detto, con tono perentorio, come solo lei può dire: ‘Ricordati che tutti quelle che hanno lasciato le mie figlie poi sono tornati e se ne sono pentiti, che non ti venga mai in mente di farlo quindi’”

Una chiara frecciatina a Stefano De Martino, che è ritornato tra le braccia della moglie dopo alcuni tira e molla. La stessa Belen Rodriguez ha confermato a Verissimo e a Le Iene che è sempre stato l’ex ballerino di Amici a cercare di ricucire il legame. Lo ha fatto nel 2019 così come nel 2021.

Il giovane conduttore si è mostrato così convinto da accettare nella sua vita pure la piccola Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese. Un gesto che non tutti gli uomini sarebbero stati in grado di compiere, come rimarcato dalla soubrette nel salotto di Silvia Toffanin. In virtù di questo l’amore tra Belen e Stefano si è rafforzato e oggi formano una bella e solida famiglia allargata.

De Martino si è definito uno zio per Luna Marì, che è nata a luglio 2021. Lo scugnizzo di Torre Annunziata e la moglie credono molto nella loro liaison e anche Antonino, attualmente rinchiuso al Grande Fratello Vip, spera che questa volta sia per sempre per il bene soprattutto della figlia e di Santiago, che oggi ha nove anni.

Stefano e Belen sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto ma non hanno alcuna intenzione di sposarsi di nuovo. L’idea di un altro figlio non sembra sfiorare De Martino mentre la Rodriguez non ha mai nascosto di volere diventare ancora una volta mamma sebbene l’ultima gravidanza non sia stata particolarmente facile.