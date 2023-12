Stefano De Martino latin lover indomabile: beccato con una sua ex

Solo di recente, Stefano De Martino era stato al centro di accuse da parte di Belen Rodriguez. Ospitata a Domenica In, la showgirl aveva sostenuto di esser stata tradita con almeno 12 donne, aggiungendo anche che il conduttore televisivo non avesse saputo aiutarla durante il brutto periodo attraversato. A stretto giro era arrivata la replica proprio di Stefano De Martino, direttamente dallo studio di Che Tempo Che Fa, dove era stato ospitato. Una replica che, però, era stata tutt’altro che significativa.

Ora, invece, Stefano De Martino sarebbe al centro di gossip. Stando a quanto riportato da Gente, il conduttore televisivo, sorpreso per le strade di Milano, sarebbe stato beccato in compagnia di una donna identificata come Gilda Ambrosio. I due avrebbero quindi cenato insieme dopo esser usciti dallo stesso appartamento. Stefano e Gilda non hanno mai confermato di avere una storia, sebbene voci circolate in passato avessero fatto ipotizzare il contrario. Al momento, non resta che attendere per capire se queste indiscrezioni possano trovare conferme o meno dai diretti interessati.

Stefano De Martino: la reazione alle parole di Belen

Recenti indiscrezioni riportate da Dagospia avevano parlato di uno Stefano De Martino furioso dopo aver visto l’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In. Secondo quanto circolato, il conduttore non avrebbe gradito non solo la scelta della showgirl di metterlo sulla graticola in diretta nazionale, ma anche il fatto che tutto ciò sia andato in onda sulla Rai, emittente per cui lavora. Dagospia aveva anche alimentato la teoria di come Mara Venier avesse graziato De Martino, non chiedendo a Belen nulla che riguardasse il presunto gossip tra il conduttore televisivo e Alessia Marcuzzi.

Pare, quindi, che la reazione di Stefano De Martino alle parole di Belen sia stata ben diversa da quella vista a Che Tempo Che Fa. In quel contesto, infatti, il conduttore televisivo si era limitato ad una breve considerazione, spiegando di non voler rendere pubblica la propria verità, anche in virtù del bene che vuole a Belen. Una replica che però era apparsa sin da subito come da dimenticare, specie se si considera che, fin quando Belen non aveva vuotato il sacco, De Martino aveva sempre negato il tradimento, scegliendo poi la strada del no comment quando la showgirl aveva tirato fuori la sua verità.