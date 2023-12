De Martino pacato? No, è una furia con Belen: la verità taciuta in tv

Stefano De Martino sarebbe andato su tutte le furie dopo aver visto l’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In, quella, giusto per intenderci, in cui la showgirl argentina ha picchiato durissimo sull’ex marito, affermando di aver scoperto di essere stata tradita con almeno 12 donne diverse e accusandolo di averla abbandonata quando ha affrontato la depressione. A distanza di poche ore dalla chiacchierata incendiaria di Belen e Mara Venier, il pupillo di Maria De Filippi si è presentato da Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa. Con stile pacato ha detto di non voler parlare della sua vita sentimentale. Dagospia ora rivela l’altra faccia della medaglia, sostenendo, dopo aver consultato fonti vicine a De Martino, che quest’ultimo si sarebbe arrabbiato non poco per la scelta dell’ex moglie di metterlo sulla graticola in diretta nazionale.

Stefano “è furioso, proprio ora che si stava allontanando dal gossip”. Questo il commento che Dagospia attribuisce a persone che conoscono bene De Martino. Viene, però, da dire che gli errori, in questo caso i tradimenti, si pagano. E li si paga ancor di più se si è personaggi pubblici. Dalla popolarità si devono cogliere oneri e onori. Sempre ammesso e non concesso che la vicenda delle corna sia vera, visto che l’aitante conduttore non ha né confermato né smentito la versione della Rodriguez.

Mara Venier ha “graziato” De Martino

Sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino riferisce che a ferire Stefano c’è stato il fatto che lo “sputt***nto” è andato in onda sulla Rai, vale a dire la medesima mittente per cui lavora. Battutaccia: in questo caso i panni sporchi sono stati lavati in casa. Al di là delle ironie, c’è pure chi ha notato che Mara Venier, raccogliendo la confessione di Belen, sia stata piuttosto ‘tenerina’ nei confronti di De Martino, non affondando il colpo. Ad esempio non ha domandato alla modella sudamericana cosa ci fosse di vero nella voce che vuole che l’ex marito e Alessia Marcuzzi siano stati amanti clandestini.

Dagospia a tal proposito alimenta una teoria alquanto ‘pesante’. Afferma che la Venier, sulla questione della presunta scappatella tra Stefano e Alessia, abbia “graziato” il conduttore, proprio non chiedendo alcunché a Belen. “I beninformati assicurano che la showgirl argentina non avrebbe avuto problemi a fornire la sua risposta”, conclude Dagospia. E pare, così, a naso, che probabilmente la verità taciuta sia alquanto compromettente.