Belen, l’intervista con Venier fa acqua ovunque: versione smontata

Qual è la versione che corrisponde alla verità? Da dovunque la si guardi qualcosa non quadra. Stiamo parlando della storia raccontata da Belen Rodriguez in tv. C’è il fortissimo sospetto che si annidi una bugia nel suo racconto. Come è arci noto, la showgirl argentina, domenica scorsa, è stata ospite da Mara Venier a Domenica In, rilasciando un’intervista incendiaria in cui ha accusato l’ex marito Stefano De Martino di averla abbandonata nel periodo più buio della sua vita, quello in cui è caduta in depressione. Non solo: la modella ha rivelato di aver scoperto di essere stata tradita con almeno 12 donne diverse. Nel narrare le sue vicende, Belen è stata molto precisa anche sulle tappe che hanno segnato la fine del suo matrimonio. Ed è qui che casca l’asino.

A Mara Venier ha confidato di aver saputo del primo tradimento di Stefano a gennaio 2022, cioè soltanto un mese dopo l’ultima volta che è tornata assieme al conduttore. “Il primo tradimento l’ho scoperto a gennaio del 2022. Non mi ha mai amata, non mi è stato vicino quando sono caduta in depressione”, ha spiegato la Rodriguez a Domenica In, aggiungendo poi di essere stata tradita altre volte. Ma c’è un ma.

Le curiose versioni contrastanti di Belen

La coppia è scoppiata l’estate scorsa, nel 2023, tra giugno e luglio. In quei mesi si è consumato lo strappo definitivo. L’11 giugno 2023, quindi circa 6 mesi fa, però, Belen si era presentata a Verissimo. Con Silvia Toffanin chiacchierò della sua situazione privata e professionale. E ciò che disse a proposito dell’allora marito De Martino cozza profondamente con quel che ha raccontato a Domenica In. Ecco come si espresse sull’allora compagno di vita:

“Mi ero concessa di darmi un’altra possibilità che non è andata a buon fine. Quando non è andata e le nostre strade si sono divise (parla del legame con Antonino Spinalbese, ndr) ho rincontrato lui, che in realtà c’è sempre stato nella mia vita. Non è stato facile per nessuno ma soprattutto per lui. Io ho avuto un figlio da un’altra persona e rientrare nella mia vita significava accettare questa bambina che non è sua. Già solo per questa motivazione, e ne ho tante altre, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. È una cosa incredibile quella che è riuscito a fare. Il divorzio? Non c’è mai stato. Abbiamo mandato due volte la richiesta ma per due volte è scaduta perché siamo tornati insieme”.

Subito balza all’occhio che c’è una discrepanza clamorosa tra le dichiarazioni rilasciate la scorsa domenica da Mara Venier e quelle esternate sei mesi fa innanzi a Silvia Toffanin. Se corrisponde al vero ciò che disse a Verissimo, significa che quelle parole furono dette quando la stessa Belen sapeva da più di un anno dei tradimenti del marito. Si ribadisce infatti che la showgirl ha confidato che le prime corna le scoprì a gennaio 2022 e dalla Toffanin parlò l’11 giugno 2023. E, a rileggere il passaggio dell’intervista dedicato a Stefano e a rivedere ciò che ha confessato sei mesi più tardi a ‘Zia’ Mara è come se venisse descritto un uomo totalmente differente.

Chi è De Martino secondo Belen? Colui che sempre c’è stato nella sua vita e per cui ha provato tanta stima oppure la persona anaffettiva e fedifraga che lei stessa ha dipinto nel salotto di Domenica In? Come si diceva, da dovunque si analizzino le versioni della Rodriguez qualcosa non torna.