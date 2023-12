Belen sulle amanti di Stefano De Martino: “Vi dico se sono famose”

Belen Rodriguez, a Domenica In, ha rilasciato un’intervista incendiaria accusando l’ex marito Stefano De Martino di averla tradita almeno con 12 donne diverse (senza fare alcun nome) e di averla lasciata sola quando è caduta in una profonda depressione. Il conduttore ha risposto a stretto giro alla showgirl, ospitato a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio. Cosa ha detto? Non ha smentito l’ex moglie, limitandosi a sottolineare che le vuole tuttora bene e che preferisce mantenere il suo privato appunto privato. Una parac*lata, diciamolo. Solo qualche settimana fa a Belve, a proposito di suoi presunti tradimenti, negava. Ora non nega più, sfoderando l’arma del no comment che suona come un’ammissione. E Belen? Cosa pensa di quello che Stefano ha dichiarato da Fazio?

Alla domanda ha risposto Fanpage.it che ha spiegato di essere entrato in contatto con fonti vicinissime alla modella argentina. Tali fonti hanno riferito che, sentendo quanto detto da De Martino da Fazio, Belen si sarebbe fatta una “sonora risata”, quai a rimarcare di aver trovato comico l’atteggiamento dell’ex marito. E non è finita qui. Sempre Fanpage.it rivela che le gole profonde che ha interpellato, a proposito dell’identità delle donne dei tradimenti, hanno narrato che la Rodriguez avrebbe assicurato che si tratta di “tutte ragazze comuni” e quindi non famose. Voci gossippare avevano invece assicurato che nella lista delle corna figuravano Alessia Marcuzzi e Antonella Fiordelisi.

Per quel che riguarda le tempistiche della scoperta dei tradimenti, Fanpage.it ha spiegato che le prime corna di cui Belen ha avuto la prova sono datate gennaio 2023, mentre le ultime risalirebbero a giugno, periodo in cui la modella e De Martino si immortalavano assieme in barca e sembrava che nella coppia fosse tornato il sereno. E invece quegli scatti, come tra l’altro all’epoca descritto minuziosamente dagli esperti di cronaca rosa, non erano altro che una sorta di tregua in una tempesta sentimentale e relazionale. E infatti quella tregua non durò visto che dopo poco si consumò lo strappo definitivo.

Il resto della storia è noto: Belen ha iniziato a rifarsi una vita assieme ad Elio Lorenzoni, si è curata dalla depressione ed ha ritrovato il sorriso. De Martino si professa single e professionalmente continua ad andare forte, essendo diventato uno dei volti di punta di Rai Due.