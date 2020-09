Stefano de Martino, l’affetto di Marcello Sacchetta: l’incontro

Stefano De Martino, nonostante la recente separazione con la showgirl argentina Belen Rodriguez, continua a condividere con lei un amore che non finirà mai: quello per il figlio Santiago, con il quale si dimostra un padre attento e presente. Proprio per questo, Stefano era a Milano per il primo giorno di scuola del figlio. E, solo in seguito, tornato a Napoli, ha approfittato dell’occasione per organizzare una giornata con degli amici. Oltre sua sorella Adelaide e altri compagni ai quali è legato da tempo, durante la gita a Procida è stato presente anche Marcello Sacchetta, che il ballerino ha baciato e abbracciato in modo affettuoso, ammettendo di aver sentito la sua mancanza. Benché in passato si vociferasse di una discussione tra loro, i rumors sembrano essere smentiti non solo dai giornali di gossip ma anche dall’atteggiamento affiatato e confidenziale dei due. Anzi, in una foto di gruppo si mostrano felici e si chiedono cosa si può volere di più dalla vita, se non questi momenti di “dolce fuga” da una vita costantemente frenetica.

Stefano de Martino: “Non sono un monaco ma decido io quando farmi vedere con una donna”

“Qui è domenica anche giovedì”, confessa il collega di ballo, condividendo con i followers la giornata di sole trascorsa sulla barca “Santiago”, dove Stefano, timoniere, ha portato gli amici ad ammirare le onde brillanti del mare campano. Inoltre, a chi aveva già dato per certa la storia con un’altra donna in questa strana estate 2020, ha risposto così pochi giorni fa: “Non sono un monaco ma decido io quando farmi vedere con una donna”. Messe quindi a tacere le voci di corridoio. Nei giorni scorsi, infatti, sono state diffuse le foto del conduttore di ‘Made in Sud’ che a braccia aperte (vago riferimento a Leonardo DiCaprio in ‘Titanic’) si rivolge sorridente a una donna di nome Fortuna, il che aveva fatto insinuare che nei suoi piani ci fosse quello di voltare pagina nel libro dell’amore. Ma così non è.

Nella vita del ballerino ora c’è solo Santiago

Infatti, dopo l’addio a Belen, il ballerino si è dedicato al suo grande amore, il figlio Santiago e agli amici, che non gli fanno mai mancare sorprese e attenzioni. Insomma, sembra proprio che ora il danzatore non stia pensando a ricostruirsi una favola d’amore ma che nei suoi piani ci sia tutt’altro: sole, mare e Santiago.