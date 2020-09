Stefano De Martino paparazzato con Fortuna (foto): dolcezze in barca

Stefano De Martino torna a sorridere e lo fa con Fortuna, una giovane e ammaliante ragazza campana con cui ha trascorso dei dolci momenti a Napoli. A immortalare il conduttore di Made in Sud e la donna è stato il magazine Gente, che ha pubblicato degli scatti in cui si nota un evidente feeling di ‘coppia’. Le istantanee in effetti mostrano molta ‘intimità’: Stefano e Fortuna sono stati pizzicati in barca, nelle acque vicino a Napoli. Risate complici, relax e galanteria: questo è ciò che emerge dalle fotografie ‘rubate’. Il settimanale Gente racconta anche i dettagli della delle giornate passate assieme da De Martino e dalla ragazza…

Stefano De Martino, spunta Fortuna: che feeling!

Gente spiega che Stefano e Fortuna nei giorni scorsi hanno prima preso parte a una festa in una località della penisola sorrentina, poi si sono rintanati su una barca. Qui avrebbero trascorso la notte insieme (di passione?), lasciandosi cullare dalla dolcezza delle onde. Dunque, il mattino seguente De Martino ha fatto da galante padrone di casa preparando il caffè e servendo brioche alla giovane. E non è finita qui perché per pranzo i due hanno fatto tappa al ristorante di Nerano, che ha i tavoli che baciano il mare. Trattasi del locale Conca del Sogno, rende noto sempre il magazine, aggiungendo che il posto è ben conosciuto da Stefano visto che lo ha frequentato diverse volte anche con Belen e famiglia. Dopo il pasto, l’ex allievo di Amici e Fortuna sono tornati in barca: bagni rinfrescanti, sole e relax.

Stefano De Martino e il due di picche di Belen

Resta da capire se per Stefano quello con Fortuna è un semplice flirt di fine agosto oppure se potrebbe essere l’inizio di una love story importante. Secondo qualcuno la frequentazione con la giovane campana non è altro che un messaggio per Belen Rodriguez. Chissà dove sta la verità… Negli ultimi giorni il magazine Chi ha anche raccontato che De Martino avrebbe provato a riallacciare con l’argentina ma si sarebbe visto rifilato un due di picche, l’ennesimo. Oggi la modella sudamericana si vede con Antonino Spinalbese, dopo aver avuto un fugace flirt con Gianmaria Antinolfi.