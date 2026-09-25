Stefano De Martino, la Rai gli vieta l’uso di un accessorio del look: no al grillz, il curioso retroscena

Stefano De Martino avrebbe avuto uno stop dagli autori della Rai su un particolare accessorio del look. A rivelare il curioso retroscena è stato Roberto Alessi sulle colonne del settimanale Gente. Il giornalista ha riferito che gli è arrivata all’orecchio la voce secondo cui lo staff del conduttore napoletano ha imposto una regola ferrea. Queste le parole che alcuni addetti ai lavori avrebbero detto al direttore artistico di Sanremo in pectore: “Va bene la moda del grillz, ma se vuoi essere il personaggio più amato di Rai Uno in televisione te lo togli”. Ma che cosa è il grillz?

Stefano De Martino e il grillz: gli autori lo avrebbero messo in guardia dall’usarlo

Stefano De Martino su Instagram ha un profilo seguitissimo, con all’attivo ben 5,2 milioni di follower. Ebbene, a molti non è passato inosservato che lo scorso 31 maggio il conduttore ha diffuso alcuni scatti realizzati dal fotografo Raffaele Marone in cui è apparso con il grillz e la didascalia “As bad as the kids”. I giovani sanno che cosa è il grillz, le persone con qualche annetto in più probabilmente no. Si tratta di un gioiello dentale decorativo e rimovibile che si applica sulla dentatura.

L’oggetto ha avuto successo per la prima volta tra gli anni Settanta e Ottanta in America grazie alla cultura hip-hop. Il grillz veniva sfoggiato come simbolo di riscatto e appartenenza popolare. Negli anni è diventato un accessorio spesso usato soltanto a mero scopo estetico per completare il look, perdendo la sua connotazione originale.

Stefano De Martino, nessuna follia sul look

Tornando a Stefano De Martino, è opportuno sottolineare che mai, pubblicamente, ha palesato l’intenzione di indossare il grillz in tv. Anzi, sembra abbastanza strano che abbia pensato di presentarsi davanti ai telespettatori con un simile accessorio. Fatto sta che secondo Alessi, gli autori che lavorano con il conduttore lo avrebbero messo in guardia, suggerendogli che per ‘mamma Rai‘ il look ideale deve essere all’insegna della sobrietà e dell’eleganza. Insomma, chi ha ipotizzato che Stefano si sarebbe presentato all’Ariston con il grillz tra i denti, è rimasto deluso. De Martino non ha intenzione di fare alcuna follia.