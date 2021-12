Stefano De Martino: “Complice del gossip e sul ritorno alla danza…”

A ruota libera su passato, presente e futuro, altrimenti detto sul gossip, sul lavoro in tv e sul Festival di Sanremo, chissà, un giorno, forse… Stefano De Martino, intervistato da Fanpage.it, ha parlato ampiamente del suo percorso personale e di crescita. Privato e pubblico, pubblico e privato, la linea è sottile, così come è sottile capire quando il chiacchiericcio ti bracca senza volerlo o quando quel chiacchiericcio sei tu ad alimentarlo. E chi meglio può saperlo se non colui che per anni (e ancora oggi) ha riempito le pagine della cronaca rosa per via del suo rapporto con Belen Rodriguez?

Altro tema trattato nell’intervista con la testata campana è stato quello relativo al nuovo programma tv cucito su misura per lui da Rai Due, Bar Stella, in onda dal 28 dicembre in seconda serata (a partire dalle 22.50) per quattro appuntamenti. Ed è proprio da Bar Stella che è partito il danzatore napoletano, definendolo un esperimento.

“Quando devi sperimentare, il tema su cui fare le variazioni deve essere un tema che conosci bene, come nella musica con gli assoli. Non c’era nessun luogo più valido del Bar Stella che mi permettesse di sentirmi a casa”, ha spiegato il napoletano, aggiungendo che ha provato a ricostruire un posto familiare in cui avvengono le dinamiche di un bar italiano che è il bar di tutti.

De Martino, 32 anni, è uno tra i conduttori televisivi più giovani del panorama italiano. Su Rai Due, con Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile, ha cominciato a togliersi molte soddisfazioni. Il punto è che ora c’è un programma nuovo e un volto, il suo, giovane. Non sempre tale binomio è garanzia di successo, vedi il caso Alessandro Cattelan alla guida di Da Grande.

“Per quello che penso io – ha dichiarato l’ex allievo di Amici -, Alessandro ha tutte le carte in regola per fare questo lavoro, credo ci sia solo bisogno di tempo e, forse, di una somministrazione diversa. Torniamo alla metafora della ristorazione: se vuoi mettere un nuovo piatto in menu ti serve tempo perché i clienti si abituino e perché tu possa affinare quel piatto”.

Stefano De Martino: il gossip e la danza

Capitolo gossip: per anni Stefano è stato chiacchieratissimo dalla cronaca rosa del Bel Paese. I riflettori puntati addosso pressoché perennemente sono cominciati quando si è messo insieme a Belen, lasciando Emma Marrone ad Amici. “Fortunatamente, o sfortunatamente, ho avuto a che fare con una mega esposizione quando ero più piccolo – ha raccontato -. Questo ha fatto sì che adesso, a 32 anni, conosca abbastanza bene le dinamiche, ho capito anche quando inconsciamente alimenti delle cose e come si può tenere l’attenzione su quello che ti interessa. Avere scoperto presto queste cose ha comportato ovviamente degli errori di gioventù”.

Errori? Quali pensa di aver commesso?

“Per esempio l’essermi sentito, spesso, in dovere di spiegare delle cose, senza capire che quello andava ad alimentare ancora di più la macchina. Oggi sono molto più a fuoco e sereno, in pace con quello che è il modo degli altri di parlare di quello che faccio. Percepisco che sia tutto più giusto”.

Stefano è poi entrato nel dettaglio, spiegando i meccanismi del gossip. Meccanismi che spesso hanno bisogno di un fattore fondamentale, vale a dire che il personaggio in questione strizzi l’occhio al chiacchiericcio stesso.

“Più che altro bisogna essere consapevoli del fatto che se l’attenzione delle persone si sposta su una cosa, magari è perché sei tu che stai mandando un messaggio sbagliato. Si è anche complici di certe dinamiche, è inutile prendersela con il mondo. Se stai facendo un lavoro e in giro si parla della tua vita privata, forse dipende anche dal segnale che mandi tu agli altri”.

Tema danza: a un certo punto De Martino ha detto basta. Eppure proprio per via del ballo ha raggiunto la popolarità televisiva, nel già citato talent show orchestrato da Maria De Filippi. Perché ha deciso di abbandonare la danza? Cosa lo ha spinto ad avventurarsi verso la carriera da conduttore televisivo?

“Diciamo che ho trovato un’altra vocazione che mi permette di esprimermi meglio. La danza è un mio interesse, la seguo, ero un buon danzatore, ma detto tra noi credo che nessuno oggi sentirebbe l’esigenza di andare a vedere Stefano De Martino a teatro per la danza. Bisogna anche avere coscienza dei propri limiti. Diciamo che sono in tanti a chiedermi quand’è che tornerò a danzare e io dico che è meglio far sentire la propria mancanza anziché qualcuno che dica “ma questo sta ancora qui a ballare?”.

Insomma, pare che De Martino non abbia, almeno per ora, la benché minima intenzione di tornare in pista a danzare.

Stefano De Martino: “Oggi direi di no a Sanremo”

Conduttore, in tv, in una rete generalista. Alle spalle già tre show e tante gioie. Se arrivasse una proposta per avere un ruolo al Festival di Sanremo? “Sarebbe un azzardo totale – ha spiegato -. Non credo di avere l’esperienza necessaria per gestire una cosa del genere. Sanremo ha un’attenzione troppo alta per andarci con la percentuale di fallibilità che ho io in questo momento. Per chi lavora in Tv è un po’ come l’Oscar, te lo danno quando nella visione delle persone hai un gradimento molto ampio. Io sono sulla seconda rete e onestamente credo che se pure dovessi arrivare a Sanremo tra dieci anni sarei comunque uno dei più giovani di sempre”.

“Ora come ora sì, rifiuterei – ha aggiunto -, perché per come la vivo io Sanremo deve essere il coronamento di una carriera. È difficile anche gestire il dopo Sanremo, che è così tanto da far diventare piccola qualunque cosa tu faccia dopo”.