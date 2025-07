Stefano De Martino in Sardegna in dolce compagnia: chi è la nuova fiamma

Stefano De Martino è, senza ombra di dubbio, l’uomo del momento. Non si fa altro che parlare di lui, sia della sua vita privata che di quella professionale. Ora si sta godendo l’estate dopo un anno intenso che lo ha visto raggiungere un successo davvero senza precedenti, ma anche nel suo privato le cose sembrano andare piuttosto bene. Infatti da quando ha finito di presentare Affari Tuoi ed è cominciata la pausa estiva, Stefano è stato avvistato più volte con donne diverse. Infatti è diventato anche difficile capire chi, tra le tante, sarà la fortunata. Gabriele Parpiglia, intanto, ha condiviso quello che sarà sicuramente il gossip di questa estate: una foto in cui si vede Stefano, all’aeroporto di Olbia, in compagnia di una ragazza con i capelli biondi legati.

Oramai sembra un lontano ricordo il flirt con Angela Nasti, l’ex tronista di Uomini e Donne con cui Stefano non solo era stato avvistato, ma che aveva anche videochiamato durante la festa dello scudetto del Napoli. Una storia durata davvero pochi giorni, dal momento in cui poco dopo, Stefano venne visto con una ragazza con i capelli biondi. Ma sarà la stessa della foto ad Olbia? Questo è tutto da scoprire.

DE MARTINO ATTERRA A OLBIA IN DOLCE COMPAGNIA NEL LINK TUTTE LE INFO #stefanodemartino pic.twitter.com/s8CAMU39Ru — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) July 7, 2025

Stefano De Martino, Sanremo è sempre più vicino?

Nel frattempo, in queste ore, sta diventando sempre più fondata la voce di Stefano De Martino al fianco di Carlo Conti in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Da quando è saltato fuori che Alessandro Cattelan ha deciso ufficialmente di passare in Mediaset, sale di un gradino proprio De Martino, che da settembre oramai sta diventando praticamente un pilastro per la rete Rai. Non sarebbe poi così assurdo se anche lui venisse coinvolto nel prossimo Sanremo, considerato che lui e Conti sono stati i perfetti successori di Amadeus, realizzando ascolti da record proprio nel momento in cui nessuno ci avrebbe mai scommesso un centesimo.

Sarebbe il giusto ringraziamento da parte di mamma Rai, ma ovviamente questo è ancora tutto da vedere. Nel frattempo quello che sappiamo per certo è che il 7 settembre Stefano tornerà a condurre il game show della Rai e che, successivamente, sarà di nuovo al timone di Stasera tutto è possibile, perlomeno per una ultima edizione e a grande richiesta del pubblico che ha seguito la trasmissione per tutti questi anni. Sanremo, comunque sia, sembra essere scritto comunque nel suo futuro.