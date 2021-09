Stefano De Martino in love: ecco per chi è tornato a battere il suo cuore

Stefano De Martino è single? Oppure c’è qualcuna al suo fianco? Il magazine Chi scommette sulla seconda opzione. Non proprio una scommessa, quanto piuttosto uno scoop visto che il settimanale diretto da Alfonso Signorini sostiene che il conduttore campano, ex marito di Belen Rodriguez, abbia una nuova frequentazione, raccontando anche dei dettagli sulla liaison che si starebbe ‘consumando’ all’ombra del Vesuvio, in gran segreto.

Chi Magazine sussurra che Stefano sta custodendo in modo assai geloso una ‘tresca’ con una ragazza napoletana che non fa parte del patinato mondo dei vip. Dietro alcuni ultimi scatti Instagram dell’ex danzatore, ci sarebbe proprio lei. Non solo: i due sono stati avvistati assieme a cena nello scorso weekend, in un noto ristorante del capoluogo campano.

De Martino, come nel suo stile, se ne sta zitto zitto, senza confermare né smentire la notizia. Medesimo atteggiamento assunto nelle scorse settimane quando si è sussurrato di un flirt con Paola Di Benedetto, ex del cantante Federico Rossi. La vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e il 31enne napoletano sono stati al centro del gossip estivo che ha sostenuto che i due abbiano avuto un legame che sarebbe andato al di là della semplice amicizia.

Sulla questione Stefano ha preferito non pronunciarsi mai, lasciando correre il vociferare ‘rosa’. Fatto sta che oggi della presunta frequentazione con l’ex Madre Natura di Ciao Darwin non c’è alcuna traccia. Chissà se la giovane ragazza di cui parla il magazine Chi sarà la donna giusta per De Martino.

Chi ha trovato velocemente la dolce metà ‘perfetta’ è invece stata Belen Rodriguez. Dopo che è naufragato il matrimonio con Stefano ha conosciuto Antonino Spinalbese, di 11 anni più giovane di lei. Un amore travolgente che ha portato la modella argentina a rimanere incinta: tutto si è svolto in maniera rapida, fulminea. La coppia ha bruciato tutte le tappe ed ha accolto Luna Marì: Spinalbese ha assaporato la gioia di diventare padre per la prima volta, ‘Belu’ ha dato una sorellina a Santiago, frutto d’amore avuto proprio con De Martino.