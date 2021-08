Paola Di Benedetto “ha ritrovato l’amore”: nuovo gossip dopo De Martino

Paola Di Benedetto in love. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin, vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e oggi brillante conduttrice radiofonica, avrebbe ritrovato l’amore. Galeotte furono le Baleari: in terra spagnola la giovane veneta avrebbe conosciuto un rampollo milanese con il quale avrebbe allacciato una liaison. A rivelarlo è il magazine Chi che aggiunge che la love story è segretissima. Bocche cucite pure sull’identità dell’uomo che l’avrebbe stregata. La Di Benedetto, dopo la fine della relazione con il cantante Federico Rossi, è stata chiacchierata per un presunto flirt con Stefano De Martino (sulla tresca con l’ex danzatore campano non sono arrivate né conferme, né smentite).

A proposito dell’ex marito di Belen Rodriguez: Paola, nelle scorse settimane, ha trascorso alcuni giorni sulla barca del 31enne napoletano. I due non erano solo ma in compagnia di altri amici. I ben informati hanno sostenuto che qualcosa c’è stato tra la vicentina e Stefano i quali hanno optato per un silenzio di tomba circa le voci che li hanno interessati.

La Di Benedetto si è poi concessa una vacanza alle Baleari con delle amiche (qui avrebbe conosciuto il rampollo meneghino che le avrebbe rubato il cuore) mentre De Martino sta portando per l’Italia lo show comico ‘Che coppia noi 3’ a cui partecipano anche Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, un addio inaspettato

‘Fede’ e Paola, poche settimane fa, prendendo tutti in contropiede, hanno annunciato la rottura: un addio senza polemiche, per via di incomprensioni e di rapporti di coppia non più idilliaci. La Di Benedetto ha sottolineato, dopo aver fatto sapere del naufragio sentimentale, che con l’ex è rimasta in ottimi rapporti e che continua a sentirsi con lui non di rado. Consigli, qualche chiacchierata, scambi di opinione, ma l’amore quello no, non c’è più. The ende! I due ex si erano già separati in passato, vivendo una crisi profonda che però alla fine era stata superata: di recente il nuovo addio, stavolta pare definitivo, senza più spazio di ricucitura.