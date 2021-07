Paola Di Benedetto si racconta: “Perché è finita con Fede e i rapporti oggi”

Paola Di Benedetto, intervistata dal portale Whoopsee, ha parlato per la prima volta in modo dettagliato della rottura con Federico Rossi, in arte Fede. La giovane conduttrice radiofonica ha anche spiegato quale sia la sua situazione sentimentale attuale. Il gossip ha mormorato nei giorni scorsi di un legame speciale con Stefano De Martino. L’ex marito di Belen Rodriguez non viene mai menzionato nel corso dell’intervista, ma su tale tema la 26enne veneta ha risposto in maniera indiretta. Altre questioni affrontate durante la chiacchierata sono state la sua esperienza al Grande Fratello Vip 4 (in cui ha trionfato) e il prossimo importante impegno professionale.

“Siamo entrati con una vita normale, siamo usciti con un’Italia mascherata. Comunque conservo un bellissimo ricordo”. Così Paola circa la sua avventura al GF Vip 4. A proposito della Casa più spiata d’Italia, aggiunge che ancora oggi è in contatto con diversi ex inquilini che parteciparono con lei al reality show. Trattasi di Adriana Volpe, Andrea Denver, Antonella Elia e Aristide Malnati.

Capitolo estate: la Di Benedetto racconta che la attende tanto lavoro in radio. Poi si concederà una breve pausa, vale a dire una settimana di vacanza a inizio agosto: “Andrò a Ibiza con qualche amica”. Sarà poi protagonista della conduzione – dall’Arena di Verona – di Power Hits Estate, trasmissione di Rtl 102.5 che sarà trasmessa anche in tv da Tv8 e Sky.

Con l’emittente radiofonica lavora da un anno. “Sarà un’emozione grandiosa, anche perché è la mia prima conduzione così importante. Non vedo l’ora”, dichiara con un raggiante sorriso Paola.

Si giunge al tema amoroso. Qualche giorno fa, sorprendendo un po’ tutti, lei e Federico Rossi hanno annunciato la fine della loro relazione. Un fulmine a ciel sereno visto che la love story, almeno pubblicamente, non sembrava essere incappata in una burrasca sentimentale. “Sui social – spiega l’influencer – uno fa vedere ciò che vuol far vedere. Io preferisco far vedere le cose belle. Ci sono un sacco di retroscena privati che tali rimarranno”.

Qualcosa però la Di Benedetto la dice, raccontando in che rapporti è rimasta con il cantante: “Da qualche mese le cose non andavano come dovevano andare. Ad oggi ci vogliamo un gran bene. Mai avrei pensato di dire una cosa del genere di un ex. E invece è così. Ci sentiamo ancora, lui mi racconta del suo lavoro e della sua musica. Ora è comunque un rapporto di amicizia e non più di amore. Spero che duri”

E oggi l’amore? C’è un lui? Di recente, come sopra detto, il gossip ha sussurrato di una presunta relazione clandestina tra Paola e Stefano De Martino. Sempre come riferito poc’anzi, l’ex danzatore non viene menzionato e Paola preferisce rimanere sul vago: “Al momento non è in programma, non ho fretta di trovare la persona giusta. Ho 26 anni mi godrò un po’ la vita”. Nessuna conferma relativa alla liaison con Stefano, ma nemmeno alcuna smentita. Che quel ‘mi godrò la vita’ sottenda che con il bel campano forse si sta divertendo? Chissà…