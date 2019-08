De Martino e Moser, la baruffa social con le Rodriguez è tutta da ridere

Stefano De Martino e Ignazio Moser prendono in giro le loro fidanzate, le sorelle Rodriguez.

La baruffa è tutta da ridere

Oggi le sorelle Rodriguez sono state letteralmente prese di mira dai loro compagni, Stefano De Martino e Ignazio Moser. L’esilarante baruffa si è accesa e si è spenta sui social ed ha regalato tantissime risate ai follower di tutti e quattro. Una caratteristica molto nota delle due coppie è, infatti, l’ironia. Con loro il sorriso c’è sempre perché trovano volentieri un modo per ridere e burlarsi l’uno dell’altra. Del resto, anche in amore, la leggerezza è una cosa molto importante. Stefano e Belen si prendono in giro spesso, e anche Cecilia ed Ignazio fanno la stessa cosa regalando divertentissimi siparietti ai loro tantissimi fan. E oggi, è successo ancora. Le ‘vittime’ sono state Belen e Cecilia e i ‘carnefici’ i loro compagni, il ballerino Stefano De Martino e l’ex ciclista Ignazio Moser. Ma scopriamo insieme, coppia per coppia, che cosa è accaduto.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez “divisi” da una fascia per capelli

Stefano e Belen si trovano insieme ad Ibiza, dove pare abbiano recentemente preso casa, con il loro amato figlioletto. L’allegra famigliola si concede sempre meravigliosi giri per la bellissima isola regalando ai social scatti ricchi d’amore e bellezza che mozzano il fiato. Oggi mentre erano in viaggio, Belen ha preso il suo smartphone ed ha fatto una story su Instagram dove esaltava il fatto di aver indossato una bellissima fascia bianca per i suoi capelli. La presentatrice di Colorado, ridendo, ha però sbottato: “Oh ti metti la fascetta e tuo marito non ti dice ‘che bella che sei’. Come mai?”. Stefano ha risposto limitandosi a sbattere le mani e a scuotere il capo, neppure una parola da parte del ballerino che, in realtà, nascondeva una simpatica sorpresa per la sua adorata moglie. Una volta arrivati in spiaggia, infatti, Stefano ha indossato, anche lui, una fascia per capelli e sua moglie ha commentato così: “Il fatto divertente è che mio marito alla fine non si è complimentato con la mia fascetta è perché me la voleva copiare!”. Il bel napoletano, senza abbandonare il sorriso, ha chiesto alla sua amata: “Mi trovi bello?”.

Cecilia Rodriguez guida e Ignazio Moser la prende in giro su Instagram

Avventura un po’ diversa per Cecilia ed Ignazio. Come Belen e Stefano anche loro due erano in viaggio ma, essendo in Italia, si stavano recando a Courmayeur per godersi un po’ di fresco. Alla guida c’era Cecilia ed Ignazio ha pensato ‘male’ di prenderla in giro registrando delle stories. Si sa, noi donne siamo un po’ vanitose e la piccola Rodriguez non sentendosi ‘al top’ non ha gradito di essere ripresa. La ragazza infatti si è un pochino arrabbiata e indicando un brufolo sul suo viso ha detto al suo fidanzato: “Dai, ora riprendi anche questo, dai! Ingrandisci qui, non ho capito!”. La divertente guerriglia è poi continuata in albergo dove Ignazio, un tantinello preoccupato, ha chiesto alla sua metà se si fosse arrabbiata molto. Lei gli ha risposto di no usando però un po’ di sarcasmo: “No, non sono tanto arrabbiata. Ma tu sei st*pido, punto e basta. Tanto a te che te ne frega! Adesso toccherà a me postare tutte le cose che tu dici!”. Il risultato di questa piccola lotta? Beh, Ignazio ha scherzosamente messo al balcone la sua Cecilia proprio mentre era intenta a registrare qualche stories.