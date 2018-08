Stefano De Martino, Ibiza rovente con Gilda: Belen alla porta accanto

Stefano De Martino, Ibiza diventa rovente con Gilda: il ballerino ‘allo scoperto’ pubblica una foto da urlo dell’influencer. Lei, per replicare, mostra un lato b invidiabile in piscina con lui. Intanto Belen è alla porta accanto…

Stefano De Martino, Ibiza è ancor più rovente con Gilda D’Ambrosio. Il ballerino esce allo scoperto visto che assai raramente posta foto in compagnia di donne. Il gossip va tenuto a bada e poi è una questione di privacy. Ma non stavolta: infatti nelle sue Instagram Stories ecco che fa campeggiare una piscina da favola, al cui centro, c’è solo lei, Gilda. Dal canto suo la D’Ambrosio, a distanza di qualche ora e quasi fosse una bollente ‘replica’ al danzatore, fa apparire sul suo profilo Instagram una foto con un lato b da urlo (ph RaffoMarone, anche se qualche fan ha scritto maliziosamente Stefano), guarda a caso a bordo di quella stessa piscina in cui è stata ritratta da De Martino. Che i due, dopo mesi di gossip, abbiano deciso di uscire finalmente alla luce del sole? Nel frattempo Belen Rodriguez sta alla porta accanto…

Belen Rodriguez: la ‘porta accanto’ a Stefano

Eh sì, proprio alla porta accanto, visto che per stare vicino al piccolo Santiago l’argentina e il danzatore hanno deciso entrambi di trascorre una parte delle loro vacanze estive a Ibiza. Case separate naturalmente, ma comunque per nulla lontane. D’altra parte il figlio, nonostante la separazione dei due ex coniugi, ha bisogno della presenza sia di mamma sia di papà e dunque che cosa di meglio che averli tutti e due al fianco. Certo le combriccole dei genitori sono diverse. Se infatti Stefano gode della compagnia della D’Ambrosio, Belen è con il compagno Iannone e i suoi familiari. Così per quest’anno il gossip che sogna il gran ritorno in amore tra Belencita e De Martino può attendere. I due pare proprio che abbiano il cuore altrove…

Gilda e De Martino: il tira e molla continua?

Quindi, in definitiva, Gilda e Stefano stanno insieme? Classica domanda da un milione di dollari, in termini di gossip. Perché alcuni indizi, come quelli sopracitati, fanno pensare di sì; altri invece fanno credere il contrario. Ad esempio, Gabriele Parpiglia, giornalista vicinissimo alla cronaca rosa, solo pochi giorni fa confidava “Ne ho parlato a lungo con Stefano. Mi ha detto che hanno uno splendido rapporto (con Gilda, ndr). Ma niente amore. Oggi gli credo, ma credo anche che abbiano provato a lungo… un lungo tira e molla”. Che il tira e molla non sia per niente finito?