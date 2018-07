Stefano De Martino e Gilda, Parpiglia parla col danzatore: confessione

Stefano De Martino e Gilda, Gabriele Parpiglia parla col danzatore e svela la sua confessione: “Ci hanno provato a lungo…”

Il gossip attorno a Stefano De Martino non dorme mai. Il chiacchieratissimo danzatore nato sotto i riflettori di Amici un giorno sì e l’altro pure si vede affibbiare flirt ora con la tizia x, ora con la tizia y. Lui non fiata mai, non commenta e lascia correre. Ma tra le tante voci rosa sul suo conto, una non tramonta da circa un anno ed è quella che lo vorrebbe assieme a Gilda D’Ambrosio. Ma come stanno realmente le cose? I due si frequentano oppure no? E se lo fanno in che maniera si approcciano? Da amici o da fidanzati? Gabriele Parpiglia, giornalista che conosce bene il danzatore, ha svelato di aver parlato con Stefano dell’argomento. Ecco la sua verità sulla vicenda sentimentale.

Parpiglia, la verità su Stefano e la D’Ambrosio: “De Martino. Mi ha detto che hanno uno splendido rapporto. Ma niente amore”

Stefano e Gilda stanno insieme? La domanda è diretta e chiara ed è arrivata dritta dritta nelle Instagram Stories di Parpiglia che come di consueto non ha sviato sull’argomento, fornendo una risposta chiara: “Ne ho parlato a lungo con Stefano. Mi ha detto che hanno uno splendido rapporto. Ma niente amore. Oggi gli credo, ma credo anche che abbiano provato a lungo… un lungo tira e molla”. Pare dunque che i due si frequentino ancora, ma in amicizia o come interessanti conoscenti. La strada dell’amore, affidandoci al noto giornalista di chi, sembra dunque preclusa.

Niente Isola dei Famosi per De Martino: troppa distanza dal figlio Santiago

Per rivedere Stefano dolcemente innamorato si dovrà attendere ancora. Intanto il ballerino si dedica anima e corpo al figlio avuto da Belen, il piccolo Santiago. Infatti pare che abbia addirittura rifiutato di tornare in qualità di inviato a L’Isola dei Famosi del prossimo anno per non soffrire più la lontananza dal bambino. Al suo posto gli spifferi di corridoio dicono che potrebbe arrivare Vladimir Luxuria. Si saprà qualcosa di più nelle prossime settimane.