La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata complicata fin da subito. Quando la soubrette e l’ex ballerino si sono conosciuti ad Amici – correva l’anno 2012 – entrambi erano impegnati con altre persone. Lei con Fabrizio Corona, lui con Emma Marrone. In oltre dieci anni la loro relazione ha fatto sognare, chiacchierare, discutere.

Di recente Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista a Le Iene Inside, lo spin off del programma di successo che va in onda la domenica sera su Italia Uno, per un servizio tutto dedicato all’amore, alla fedeltà e alla monogamia. Più volte si è parlato nel corso degli ultimi anni di tradimenti di De Martino ai danni di Belen e queste nuove confidenze della soubrette sembrano proprio confermarli…

“Tuo marito è birichino?”, ha chiesto la iena Nina Palmieri. “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!”, ha risposto senza filtri la conduttrice. E come lo tiene a bada? “Non lo tengo a bada”, ha risposto ridendo Belen. “Ma gli spezzi le ossa?”, ha dunque domandato Nina. “Gliele ho spezzate più di una volta”.

La Rodriguez ha poi rilasciato altre dichiarazioni sull’amore, dando così una sua chiara visione sull’argomento:

“L’amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea”

E di pause Belen e Stefano se ne sono concesse diverse…Risale al 2015 la prima rottura: per un periodo la Rodriguez ha amato Andrea Iannone mentre De Martino ha frequentato la stilista Gilda Ambrosio. Nel 2019 il ritorno di fiamma e la successiva separazione con Belen che ha allargato la famiglia con Antonino Spinalbese.

Il conduttore Rai avrebbe avuto invece diversi flirt, sempre vissuti nel massimo riserbo e mai dati in pasto a paparazzi e giornalisti. Negli ultimi anni Stefano De Martino si è concentrato molto sulla carriera, provando a scrollarsi di dosso pettegolezzi e malelingue per diventare un professionista credibile.

Obiettivo che sta raggiungendo a poco a poco con sudore e determinazione: oggi Stefano De Martino è tra i giovani presentatori più amati e stimati nonché uno dei volti di punta di Rai Due. Nel frattempo è tornato, a dicembre 2021, tra le braccia della moglie.

Di recente si è parlato prima di crisi e poi di terzo figlio in arrivo ma Belen Rodriguez ha smentito tutto: per il momento la coppia si gode la ritrovata armonia senza fare troppi progetti per il futuro.