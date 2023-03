Nelle scorse ore si sono fatte tambureggianti le voci che vorrebbero Belen Rodriguez incinta del terzo figlio. Qualcuno ha ipotizzato che la sua assenza a Le Iene nella penultima puntata fosse riconducibile appunto alla scoperta di una nuova dolce attesa. Giovedì 23 marzo i rumors su una possibile gravidanza si sono ulteriormente rinforzati nel momento in cui la stessa modella argentina ha piazzato un like su Instagram a un commento di un fan che recitava quanto segue: “Aspetti un terzo bimbo?”. Ebbene? La cicogna è davvero in volo? Pare di no. A fornire una risposta “plastica” al gossip ci ha pensato sempre la showgirl che nella mattinata di venerdì ha postato tra le sue Stories una fotografia che lascia poco spazio a dubbi circa la questione.

Belen ha divulgato una serie di fotografie in cui ha lasciato intendere di avere trascorso una serata molto romantica con il marito Stefano De Martino (messe a tacere anche le voci che volevano la love story in crisi). Una in particolare ha colpito, quella in cui la modella ha immortalato in primo piano un piatto di sushi, a base di pesce crudo. Come è noto, è sconsigliato cibarsi di simili pietanze durante una gravidanza. Ecco perché lo scatto della Rodriguez è con ogni probabilità una replica alle indiscrezioni che la vogliono mamma ter a breve.

Insomma, da un lato ‘Belu’ alimenta il gossip, dall’altro lo smonta, un po’ come una Penelope contemporanea: prima tesse la tela e poi la disfa a suo piacimento. Tornando alla relazione con De Martino, pare che tutto proceda a gonfie vele: da quando i due sono tornati a fare coppia hanno ‘rallentato’ con le dediche e le foto romantiche social, preferendo mantenere un profilo più basso rispetto agli anni scorsi.

Entrambi sorridono in amore e anche sul versante professionale: Belen anche in questa stagione è stata protagonista sulle reti Mediaset mentre Stefano è sempre più una colonna portante di Rai Due, dove conduce ben due programmi, Stasera Tutto è Possibile e Bar Stella.