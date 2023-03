Belen “incinta del terzo figlio”: cosa si nasconde dietro i rumors

Belen Rodriguez è incinta per la terza volta? Almeno per il momento non c’è una risposta certa a questa domanda, visto che la diretta interessata non ha in alcun modo ufficializzato la (presunta) lieta novella. Eppure, una mossa social di Belen in particolare ha messo nelle scorse ore suoi i follower sull’attenti.

Come spesso accade in questi casi, tutto è successo su Instagram, dove Belen ha messo un like decisamente sospetto ad un commento che faceva riferimento ad un possibile terzo pargolo in arrivo nella sua vita. Sotto ad un suo recente post, uno dei suoi fan le ha infatti scritto “Aspetti un terzo bimbo?”: lei non ha risposto ma ha messo un mi piace di cui un altro utente si è subito accorto, tutto questo mentre altri commentatori sotto si sono prodigati a confermare la notizia con “sì!” entusiasti.

Chiaramente, si tratta di semplici supposizioni da parte di affezionati supporter della modella che, com’è normale, sperano che possa dare loro importanti aggiornamenti molto presto. Fino a che non sarà la stessa Belen ad ufficializzare la gravidanza (con il classico post con la foto del pancione, o in alternativa quella dell’ecografia) quanto detto fino a questo punto resterà soltanto un’ipotesi.

I sospetti dei fan, tuttavia, non sono così campati per aria. Al di là del like di cui sopra, c’è almeno un altro motivo per cui sono in tanti ad aver pensato ad una gravidanza. Giorni fa, infatti, la Rodriguez si è dovuta assentare all’improvviso dalla conduzione de Le Iene, lasciando momentaneamente il posto a Claudio Santamaria. Il suo sostituto si è limitato a specificare che Belen non si era sentita molto bene e si era dovuta assentare, senza però aggiungere altro sui suoi generici problemi di salute.

Quando poi è finalmente rientrata in studio anche la stessa Belen è rimasta sul vago. La presentatrice ha fatto semplicemente un po’ di sana autoironia, dicendo semplicemente che “doveva fare il tagliando alla macchina”.



Per il momento, dunque, quelle sulla terza gravidanza di Belen non sono nient’altro che congetture. L’unica certezza matematica è che le cose con Stefano de Martino stanno andando ancora a gonfie vele. Chi lo sa se, a questo punto, dal frutto del loro amore non nasca presto un altro bebè?