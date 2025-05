Stefano De Martino ha conosciuto il padre della nuova fidanzata: “Cosa seria”

Stefano De Martino continua a professarsi single, ma non lo sarebbe. Da settimane si sussurra che stia frequentando in gran segreto Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne nonché sorella dell’influencer Chiara, sposata con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Secondo quanto rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la liaison tra il conduttore di Affari Tuoi e la giovane campana starebbe proseguendo a gonfie vele e ci sarebbero delle novità importanti che proverebbero che il rapporto si sta facendo alquanto serio. Parlare di fidanzamento non sarebbe più un tabù. Insomma, non sarebbe una delle tante ‘scappatelle’ consumate in fretta dall’aitante ex allievo di Maria De Filippi.

Angela Nasti, Stefano De Martino, Belen Rodriguez

Marzano, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha spiegato di essere entrata in contatto con una fonte che l’ha informata del fatto che in queste ore Stefano e Angela si trovano insieme a Napoli. E non è finita qui: l’indiscrezione sostiene anche che i due sono stati avvistati in compagnia del padre di lei. “La cosa è seria me lo ha detto una persona fidatissima”, ha dichiarato la gola profonda in contatto con l’esperta di gossip.

Per il momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito il vociferare sul loro conto. Se ne stanno zitti zitti. Ed è probabile che continueranno a farlo anche nei prossimi giorni. Soprattutto, sempre ammesso e non concesso che la frequentazione sia in corso e stia procedendo spedita, per volere di De Martino. Da quando è diventato un conduttore di punta della Rai, il giovane campano ha provato in tutti i modi a tagliare il cordone ombelicale con il gossip. Stop alle paparazzate e attenzione massima alla privacy.

Si sussurra che De Martino segua dei metodi ferrei per non farsi sorprendere in dolce compagnia. E in effetti, da quando il suo matrimonio con Belen Rodriguez è arrivato al capolinea, non è più stato beccato a baciare nessuna. I ben informati, però, assicurano che non ha fatto voto di castità. Soltanto ha preso contromisure per non farsi pizzicare. Chissà quando si tradirà. O forse sarà lui ad uscire allo scoperto con la Nasti se la relazione dovesse decollare definitivamente.