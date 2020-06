Stefano De Martino, la sua carriera decolla: estate lontano da Belen

Ultime notizie su Stefano De Martino e Belen Rodriguez: la crisi continua

Sarà un’estate diversa per tutti, anche per Stefano De Martino e Belen Rodriguez. L’ex ballerino di Amici è tornato a lavorare e da martedì 16 giugno riparte su Rai 2 con il programma comico Made in Sud (che inizialmente doveva riprendere lo scorso marzo ma è poi slittato per via dell’emergenza Coronavirus). Lo scugnizzo napoletano trascorrerà tutta la bella stagione nello studio televisivo di Napoli visto che lo show resterà in palinsesto fino alla fine di luglio. Dunque per Stefano un’estate di lavoro, in Campania, lontano dalla moglie Belen Rodriguez, rimasta invece a Milano. La soubrette argentina si sta dividendo tra il lavoro di web influencer e quello di modella in attesa di ritornare in tv. A causa della pandemia sono state sospese le registrazioni di Colorado mentre non si hanno ancora novità su quelle di Tu si que vales.

Il momento nero di Belen e Stefano non è stato ancora superato

Belen e Stefano restano divisi, sia fisicamente che spiritualmente. Da qualche mese i coniugi sono di nuovo in crisi e hanno deciso di prendersi del tempo per riflettere sul loro matrimonio. Mentre De Martino si butta sul lavoro, la conduttrice sud americana si consola con la famiglia. Belù può contare da sempre sulla presenza dei genitori Gustavo e Veroniaca e dei fratelli Jeremias e Cecilia (tanto che secondo alcuni gossip la presenza ingombrante dei famigliari avrebbe infastidito parecchio Stefano). Negli ultimi giorni tutta la famiglia si è concessa una mini gita al lago: un modo per regalare a Belen un po’ di serenità e spensieratezza. La 35enne non ha nascosto ai suoi fan il periodo non facile mentre De Martino sta glissando tutte le domande sulla sua vita privata. Il 30enne non si è neppure sbottonato con l’amica Mara Venier, che ha così rispettato la volontà del collega più giovane.

Il futuro di Stefano De Martino in televisione

In attesa di capire come evolverà il suo rapporto con Belen Rodriguez, Stefano De Martino è molto concentrato sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo Made in Sud il presentatore resterà in Rai: per la prossima stagione televisiva è infatti confermata una nuova edizione di Stasera tutto è possibile, format inizialmente condotto da Amadeus. “C’è in ballo una seconda stagione di Stasera tutto è possibile, ma non sappiamo ancora se partirà in autunno o slitterà a gennaio: tutto dipende dall’andamento dei contagi e della pandemia, e di conseguenza dai protocolli di sicurezza. In quel programma il contatto fisico è fondamentale, è davvero complicato pensare di farlo a distanza. Per cui vedremo”, ha spiegato a Tv Blog.