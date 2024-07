Stefano De Martino, gossip e tv: le verità sotterranee del successo

Stefano De Martino ne ha combinate di cotte e di crude nel privato (chiedere all’ex moglie Belen Rodriguez per ulteriori chiarimenti), ha giocato con il gossip per anni, si è furbescamente destreggiato nei meandri ‘rosa’ quando aveva bisogno di una botta di visibilità per aggrapparsi alla tv e, dopo cotanto lavorio, ha finalmente ottenuto ciò che voleva. Cioè? Diventare un conduttore affermato e lasciarsi alle spalle il chiacchiericcio. Vero che lo ha fomentato per anni, ma non per questo significa che gli piacesse. E infatti, non appena ha raggiunto quello status professionale che tanto ha agognato, di colpo ha iniziato a defilarsi dal gossip.

Rimane chiacchierato e ogni tanto esce qualche sussurro che sostiene che ora frequenta quella, ora quell’altra. Ma nulla a che fare con il can can degli anni scorsi. Senza dubbio la ‘singletudine‘ se la gode e le ‘amiche’ non gli mancano. Ma ormai la linea che si è imposto è ferrea: basta mettere in piazza la propria vita privata, non serve più. Adesso si è allo step successivo. Quale? Fortificare la propria immagine di professionista della tv e di ‘bravo ragazzo’. Dunque sui social meglio piazzare solo qualche scatto con l’amato figlio, le sponsorizzazioni e qua e là alcune foto artistiche. Basso profilo e spruzzate di tenerezza. Per il resto meglio farsi i fatti propri.

Chi conosce l’aitante Stefano ne parla come un ragazzo che ha un bel capoccione e che è furbastro. Sa leggere le situazioni e si rende conto perfettamente quali sono le mosse da mettere in campo a livello comunicativo per crescere ancor più. Cosa significa nel concreto? Che il pupillo di “Queen Mary” ambisce a diventare un pezzo grosso alla Paolo Bonolis, alla Amadeus, alla Carlo Conti, giusto per citare qualcuno che in tv ha fatto qualcosa. E studia questi ‘mostri sacri’ pure per quel che riguarda l’atteggiamento che mantengono a proposito del modo in cui trattano la comunicazione della loro sfera intima.

E cosa ha capito? Che è vantaggioso essere riservati. Anche perché a breve sbarcherà su Rai Uno e si sa che il pubblico della rete ammiraglia è ‘tradizionale’, non tifa per coloro che ‘scandalizzano’. Insomma, ama i ‘bravi ragazzi’. E lui con quel faccino e con le competenze che ha sviluppato ha le carte in regola per sfondare. Scordatevi i tempi in cui lo si trovava con Belen una settimana sì e l’altra pure sulle copertine gossippare. Non torneranno più, Stefano ha messo il capoccio a posto.