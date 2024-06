Corona svela la doppia vita di De Martino: “Ecco cosa non mostra”

Fabrizio Corona e Stefano De Martino, l’incontro. L’ex re dei paparazzi, intervenuto al podcast Mondo Cash, ha raccontato di aver incontrato di recente dal vivo il conduttore campano e di avergli dato alcuni consigli, oltre ad aver sottolineato di aver un rapporto di amicizia con l’ex allievo di Amici. I due, in passato, hanno avuto modo di incrociarsi più volte per via dei rapporti con Belen Rodriguez: Corona, dopo aver vissuto una relazione con la modella argentina, è oggi un suo amico stretto, De Martino, come è arcinoto, è stato per anni il marito della showgirl.

L’imprenditore milanese ha rivelato che con Stefano va “d’accordo”, rimarcando che in tv sta facendo molto bene e rilanciando l’indiscrezione che vuole che il conduttore abbia firmato un contratto milionario con la tv di Stato. Corona si è quindi complimentato con il 34enne partenopeo, definendolo una persona “molto intelligente” che è stata capace di far fare uno “switch” alla sua carriera e, più in generale, alla sua vita.

Il prossimo anno De Martino sarà al timone di Affari Tuoi, a patto che superi il test organizzato dalla Rai e previsto per la fine del mese di giugno. Comunque, salvo colpi di scena clamorosi dell’ultimo minuto, l’ex allievo di Maria De Filippi farà il grande passo a settembre, sbarcando sulla rete ammiraglia dell’emittente pubblica e conducendo uno show di punta. Ed è su questo punto che Corona si è soffermato, dando i suoi consigli.

“Adesso però deve stare molto attento. Una volta che diventi un conduttore di punta Rai, politicamente corretto come Amadeus e Conti, ti devi dimenticare la vita privata e la vita che facevi prima. Deve scordarsi quello che gli piace fare e che non fa vedere”. Così Corona. Ma che cosa intende quando fa riferimento a cose che “gli piace fare e che non fa vedere?”. Con ogni probabilità l’ex re dei paparazzi ha voluto dire che De Martino, noto latin lover, dovrà essere più cauto nelle sue frequentazioni da ora in poi. C’è però da sottolineare che a oggi ha chiuso definitivamente il matrimonio con Belen e che quindi è single. Insomma, può fare il “farfallone” quanto vuole.

Corona su Stefano De Martino: “Se la gode a differenza di ciò che mostra su Instagram”

“Questi – ha aggiunto Corona – sono consigli che gli ho dato quando ci siamo visti. Perché ci sono i conduttori che fanno una vita monotona, poi c’è Stefano che ancora la vita se la gode. Lui adesso si deve far andare bene questa nuova vita. Ha fatto un contratto con Rai Uno! Perché lui su Instagram fa vedere i quadri, il mare, il sole, una roba noiosa, ma poi si gode la vita, ha tanti amici. Però se vuole diventare uno dei numeri uno deve fare una scelta. Perché è meglio non rischiare”.

Tradotto, Corona ha avallato voci che circolano da tempo sull’ex marito di Belen, ossia che abbia una sorta di “doppia vita”. Quella che mostra sui social, tutta foto artistiche e quasi mai private, e quella reale, fatta di frequentazioni ‘stimolanti’. Per ulteriori dettagli chiedere all’ex moglie, che in tempi non sospetti si è fiondata da Mara Venier a spifferare di essere stata ripetutamente tradita.

“Stefano – ha concluso Corona – è uno che sa fare tutto, canta, balla conduce, fa spettacoli e quindi è uno capace. Poi è ovvio che deve ringraziare me perché sono finito in galera e Belen ha scelto lui. Emma (Marrone, ndr) deve ringraziare Stefano che ha scelto Belen. Tutto quel meccanismo che si è creato. Belen ha dato un’opportunità devastante a Stefano”.