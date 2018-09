Invitati al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni: Gilda Ambrosio senza Stefano De Martino

Tra i 150 invitati al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez c’era anche Gilda Ambrosio. Che è volata a Noto, in Sicilia, da sola, senza alcun cavaliere al seguito. O meglio dire senza Stefano De Martino. Ebbene sì, il ballerino non ha accompagnato la stilista al matrimonio dell’anno. Una scelta che fa pensare: a quanto pare è vero che la storia tra i due non è decollata come i diretti interessati si aspettavano. Secondo i recenti gossip, infatti, Gilda e Stefano hanno scelto di restare amici dopo un periodo di frequentazione. E in amicizia si sono frequentati qualche settimana fa a Ibiza, dove hanno trascorso le giornate tra tintarella e tuffi, alla presenza di altri amici, tra cui Adelaide, la sorella di Stefano. Ma dietro questa scelta di De Martino si potrebbe nascondere dell’altro.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: amici o fidanzati?

Non è da escludere la possibilità che Stefano non abbia voluto partecipare di proposito al matrimonio dei Ferragnez. Considerata la portata mediatica dell’evento, l’inviato dell‘Isola dei Famosi forse ha preferito non attirare l’attenzione su di sé e sulla storia con Gilda Ambrosio. Una storia che, tra detto e non detto, va avanti ormai da due anni. Ma dopo il divorzio da Belen Rodriguez, Stefano ha scelto di vivere la sua vita privata nel massimo riserbo. Lontana dal clamore di un tempo, quando condivideva le sue questioni di cuore su Instagram.

Le recenti parole di Gilda Ambrosio su Stefano De Martino

Qual è la verità sulla storia tra Stefano e Gilda? Per il momento i diretti interessati tacciono. La stessa Ambrosio, in una recente intervista a Grazia, ha fatto sapere: “De Martino? No comment, ma gli voglio un bene infinito”.