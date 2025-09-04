Stefano De Martino “furioso con Belen”, cos’è accaduto e i rapporti al ‘limite’

Stefano De Martino sarebbe furioso con l’ex moglie Belen Rodriguez. A sostenerlo è il giornalista Alberto Dandolo, che nella rubrica ‘I buoni, i belli, i cattivi’ del magazine Oggi, scrive che il conduttore di Affari Tuoi sarebbe rimasto parecchio infastidito da alcune ‘mosse’ recenti della showgirl argentina. Di recente Belen è finita nella bufera social e mediatica in un paio di occasioni mentre si trovava in vacanza in Sardegna. Virale è diventato il video della sua lite con un benzinaio e virale pure la notizia di un presunto sfogo della Rodriguez in un ristorante di Porto Cervo. Il volto Rai, innanzi a tali faccende, non avrebbe fatto i salti di gioia, per usare un eufemismo.

De Martino “furioso con Belen Rodriguez”

“Belen si scatena e stavolta De Martino si infuria”, si legge su Oggi che ha ricordato le sopracitate polemiche in cui è finita la showgirl. Ma c’è dell’altro. Nonostante giri voce che Stefano e la Rodriguez vadano d’amore e d’accordo da ex coniugi, c’è chi sussurra che in realtà i loro rapporti sarebbero molto limitati. I due avrebbero contatti solamente per la gestione del loro figlio Santiago. Tornando alla voce del ‘De Martino furioso’, si può ipotizzare che il conduttore non veda comprensibilmente di buon occhio il fatto che Belen venga chiacchierata per simili vicende. Motivo? Perché sa bene che seppur il suo matrimonio è finito ormai da diversi mesi, la sua immagine viene ancora non di rado accostata a quella dell’ex moglie. Insomma, di riflesso pure lui ha qualche grattacapo.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, voci di gravidanza

Nel frattempo De Martino è stato braccato anche dal gossip ‘sentimentale’. Sempre il magazine Oggi ha rivelato di aver intercettato il timoniere di Affari Tuoi fuori da uno studio ginecologico romano assieme alla sua nuova fidanzata Caroline Tronelli. Naturalmente è impazzata la voce che sostiene che la giovane potrebbe essere incinta. Per il momento i due piccioncini non hanno né confermato né smentito l’indiscrezione. Non è da escludere, anzi è più che probabile, che la ragazza abbia dovuto sostenere una visita non perché in dolce attesa, ma per un altro motivo.

Belen single

Per quel che invece riguarda il fronte sentimentale di Belen, tutto tace. Qualche giorno fa la showgirl è stata pizzicata a baciarsi in Sardegna con un avvocato. La liaison, però, sarebbe terminata in tempi record. Insomma, pere che sia stata un flirt rapido e nulla più. Al momento Belen si dichiara infatti single.