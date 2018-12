Stefano De Martino ancora single o fidanzato? In vacanza non è da solo

Stefano De Martino, Capodanno da single o fidanzato? Sui social racconta la sua vacanza e non si mostra da solo

Gli occhi degli appassionati di gossip sono di nuovo tutti puntati su Stefano De Martino. Da quando sul settimanale Chi sono state pubblicate le foto che lo ritraevano in compagnia di un’amica che, secondo voci sempre più insistenti, potrebbe essere la sua nuova fiamma, tutti (fan e non solo) vogliono saperne di più su questa storia. Fino ad ora, a dir la verità, sono emerse tesi contrastanti. Alcuni dicono si tratti solo di un’amica mentre altri, invece, sostengono l’ipotesi opposta, ovvero quella secondo cui Stefano si sarebbe fidanzato nuovamente. La verità, ovviamente, in questo caso possono saperla solo i diretti interessati. Quello che possiamo dirvi noi è che, stando a quanto mostrato da lui stesso sui social, al momento De Martino in vacanza non si trova da solo. Prima che possiate farvi strane idee, però, fermatevi: la presunta – nuova fidanzata non si è ancora fatta via.

Stefano De Martino, Capodanno da single: in vacanza con gli amici ha occhi solo per Santiago

Se dobbiamo rifarci unicamente a quanto Stefano De Martino sta postando e condividendo sui social, allora adesso potremmo benissimo sostenere la tesi che vede l’ex di Belen ancora single. Di Chiara, la ragazza che è stata paparazzata insieme a lui su Chi, nei suoi video e nelle sue foto non c’è nemmeno l’ombra. Non sappiamo però se sia lì con lui e se, volutamente, Stefano abbia deciso di non mostrarla (per evitare di alimentare il gossip sul suo conto). Tra le persone che l’hanno seguito sulla neve, per esempio, ci sono anche la sorella Adelaide e Paola Di Benedetto (molto amica di quest’ultima), e neanche di loro c’è traccia nelle Instagram stories di lui. De Martino, anche se circondando da amici, sembra non avere occhi che per Santiago. È solo il figlio che mostra infatti fiero e contento. Con lui che trascorrerà felice gli ultimi giorni di questo 2018, e questa pare essere l’unica cosa che gli importa.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi separati a Capodanno: lei passerà l’ultimo dell’anno con Stefano De Martino

Paola Di Benedetto e il fidanzato Federico Rossi passeranno il Capodanno divisi. Lui sarà a Bari, dove canterà e si esibirà sul palco di Capodanno 5. Lei, come abbiamo accennato sopra, trascorrerà l’ultimo dell’anno insieme all’amica Adelaide e al fratello di quest’ultima, ovvero Stefano De Martino. Qualcuno, a questo punto, direbbe: però, quanto è piccolo il mondo.