Stefano De Martino educato fuori dalla tv? Il dettaglio sul camerino dice tutto: parla Herbert Ballerina

In tv Stefano De Martino è affabile, educato, simpatico e chi più ne ha più ne metta. Piace a tutti, dai ragazzini ai nonni. ‘Tecnicamente’ lo si può definire un volto intergenerazionale. Non a caso è diventato uno dei conduttori di punta di Rai 1. L’emittente pubblica gli ha anche messo tra le mani l’organizzazione, la presentazione e la direzione artistica del Festival di Sanremo 2027. L’evento degli eventi in Italia. Non di rado succede che il profilo pubblico di un vip non coincida con quello privato. De Martino, invece, va controtendenza. Stando a quanto raccontato al Corriere della Sera dal suo collega e amico Herbert Ballerina, Stefano sarebbe addirittura ancor più piacevole a telecamere spente.

Herbert Ballerina racconta Stefano De Martino a telecamere spente

Il comico ha descritto De Martino come una “persona molto umile, un vero signore”. Per corroborare il suo pensiero sul collega ha rivelato un curioso aneddoto riguardante il camerino di Affari Tuoi dell’ex marito di Belén Rodriguez. I pezzi da novanta della tv sono spesso ‘irraggiungibili’. Per parlarci bisogna passare dagli staff. Quasi sempre tengono i camerini chiusi a chiave. L’ingresso è riservato a pochi ‘eletti’. Stefano, invece, lascia il suo ‘covo’ aperto e chi passa in zona può farci un salto dentro. Così Herbert Ballerina:

“Il suo camerino ha sempre la porta aperta e questo la dice lunga sul suo modo di essere. Perché non mi capita mai di vedere i camerini aperti, specialmente quando si tratta del conduttore. Invece lui è lì, la gente entra, si prende il suo caffè, io mi butto sul suo divano e uso il suo bagno. Questo fa capire che è una persona che non si mette al di sopra degli altri, anche quando potrebbe farlo”.

De Martino un difetto lo avrà o no? “Macché, ha solo pregi: è bello, simpatico, umile, ha talento. Non si arrabbia mai. Io a volte glielo dico: “Ma arrabbiati ogni tanto””.

Come è nata la collaborazione tra Herbert Ballerina e Stefano De Martino

Il comico e il conduttore hanno iniziato a frequentarsi sia professionalmente sia amichevolmente nel 2021, quando De Martino ha dato vita al progetto Bar Stella, programma in onda su Rai 2. “Mi ha dato la possibilità di crearmi una nuova carriera, grazie a lui mi sono dedicato molto di più alla tv e sono diventato un volto familiare: con Affari Tuoi è proprio cambiata la percezione intorno a me”, ha spiegato Ballerina.

Chi riceve botte di popolarità importanti, a volte, si monta la testa. Herbert, da questo punto di vista, si dice tranquillo. In particolare, ha evidenziato che la vasta notorietà gli è arrivata dopo 20 anni che fa questo lavoro. In altre parole, prima del successo ha fatto molta gavetta, che aiuta a non farsi pervadere dalla supponenza.

Infine il capitolo Sanremo. Tutto è ancora da decidere e, quel che è già stato deciso, naturalmente, è top secret. Tutti pensano, però, che Ballerina sarà coinvolto al Festival in qualche ruolo ad hoc. “Ci spero. Però in questo momento giuro che non so ancora cosa succederà, nessuno mi ha detto niente. Sanremo poi è un palco difficile per un comico, le aspettative sono alte, tutti ti giudicano: quindi anche se non lo dovessi fare, non è che mi ammazzo“, ha concluso.