Stefano De Martino: è lui il conduttore beccato con una politica?

Dagospia ha dato una notizia che ha sorpreso: sembra che un conduttore abbastanza noto e che frequenta spesso Napoli, sia stato visto in un noto hotel in compagnia di una donna della politica del centro- destra.

A dare la notizia il noto sito che ha lanciato quest’indiscrezione, senza però fare i nomi delle persone a cui si riferisce. Ha dato però degli indizi che sembrerebbero inequivocabili, dopo i trascorsi. Sembra infatti che “un conduttore noto e in ascesa” qualche giorno fa era in compagnia di una donna all’hotel Vesuvio di Napoli. Lei si tratterebbe di “una potentissima e sempre più influente politica di centro- destra“. Il mistero si infittisce e varie ipotesi sono state avanzate.

In molti, sui social, ritengono che l’uomo in questione sia Stefano De Martino. Sia perché è il conduttore più in ascesa del momento, ma anche molto chiacchierato. Non solo, lui frequenta spesso la città di Napoli. Per quanto riguarda la donna in questione più di qualcuno ha pensato ad Arianna Meloni, sorella della Presidente del Consiglio, anche se è sposata.

Però proprio qualche settimana fa era circolata l’indiscrezione secondo cui lei fosse rimasta affascinata dall’ex ballerino tanto che, grazie a lei, avrebbe ricevuto una spinta maggiore all’interno della Rai. Dunque i vari indizi porterebbero a loro, ma sarebbero così imprudenti da recarsi in uno degli hotel più noti del capoluogo campano?

La passione di Arianna Meloni per De Martino

In una recente indiscrezione lanciata da Oggi sembrerebbe che per il conduttore ci siano in vista importanti proposte lavorative grazie soprattutto ad una “particolare passione” che nutrirebbe Arianna Meloni per lui.

Da quando Amadeus se n’è andato, l’ex ballerino sembra essere stato nominato come suo erede. Già si parla, con quasi totale sicurezza, della conduzione di Affari Tuoi. Non solo, per lui tra le proposte ci sarebbe anche Sanremo. Ad oggi lui sembra essere tra i più quotati per prendere le redini del festival.

Nel frattempo sta conducendo Stasera tutto è possibile. De Martino non esclude che si possano aprire davanti altre porte e fare nuove esperienze. Ma, al tempo stesso, già qualche mese fa, aveva ammesso di non sentirsi abbastanza pronto per fare il festival di Sanremo.