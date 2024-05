Stefano De Martino e la tv ‘sotterranea’: pazza idea di Antonio Ricci

Stefano De Martino, televisivamente parlando, è uno degli uomini del momento. Dopo aver avviato in sordina la carriera da conduttore su Rai Due, grazie a una geniale intuizione dell’allora direttore Carlo Freccero, è esploso nelle ultime due stagioni, inanellando una serie di successi non indifferenti. Se ne sono accorti tutti nel settore e infatti ora le proposte professionali fioccano da più parti. Chi Magazine ha riferito di possibili trattative ‘sotterranee’ con Mediaset e Discovery che sarebbero intenzionate a tentare di strappare l’astro nascente del piccolo schermo a ‘Mamma Rai’.

Nei giorni scorsi, TvBlog ha fato sapere che la tv di Stato sarebbe pronta a ‘promuovere’ il campano. Per lui sarebbe stato pensato il grande salto su Rai Uno, l’ammiraglia. Ci sarebbe pronto il contratto per affidargli le trasmissioni dell’access prime time rimaste orfane della guida di Amadeus, vale a dire Affari Tuoi e I Soliti Ignoti. In tale scenario, però, starebbero provando a inserirsi il Biscione e Discovery. Si mormore che il ‘papà’ di Striscia la Notizia, Antonio Ricci, straveda per l’ex allievo di Amici e che sarebbe pronto ad accoglierlo dietro al celebre bancone del popolare tg satirico di Canale Cinque.

Non è escluso, inoltre – riferisce sempre Chi magazine -, che in caso di passaggio a Mediaset, De Martino possa portare in dote il programma Stasera Tutto è Possibile, visto che il format non è della Rai, ma di Endemol. Anche Discovery sarebbe alla finestra e pronta a presentare un’offerta per avere il presentatore nella sua scuderia. Come finirà? Che cosa deciderà il fascinoso ‘Ste’?

Nonostante le nuove sirene di telemercato provenienti da Cologno Monzese e dal colosso americano, è molto probabile che De Martino continuerà il suo percorso in Rai dove gode della stima della dirigenza, oltre a quella del pubblico. Si è fatto il suo nome persino per il prossimo Festival di Sanremo, ma lo stesso conduttore ha smorzato sul nascere la voce, sostenendo saggiamente che non si sente pronto per un simile palco e che ha bisogno di fare altre esperienze prima di approdare sull’Ariston.