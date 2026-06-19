Stefano De Martino e il ruolo speciale pensato per Belén a Sanremo 2027, l’indiscrezione

Stefano De Martino è al lavoro per preparare il Festival di Sanremo 2027. Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci di un progetto ad hoc per coinvolgere nella kermesse l’ex moglie Belén Rodriguez che conosce molto bene l’Ariston. Sul palco della Città dei Fiori ha fatto la valletta in passato e lo scorso febbraio vi è tornata nella serata delle cover, duettando con l’artista Samuray Jay. In altre parole, è una donna di spettacolo a tutto tondo. Dunque ci sarebbe già una risposta alle eventuali malelingue che potrebbero parlare di raccomandazione, qualora Stefano decida di dare realmente un ruolo all’ex moglie.

Sanremo 2027, il retroscena sul coinvolgimento di Belén Rodriguez

Il settimanale Gente ha riferito che il futuro direttore artistico e conduttore del Festival starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di dare spazio a Belén in una delle serate della kermesse. Dunque un impegno mordi e fuggi e non per tutta la rassegna. In particolare, starebbe pensando a un’apparizione rapida, ma che senza dubbio sarebbe di grande impatto mediatico. Da un lato quindi ‘sfruttare’ il fatto che molti italiani continuano a stravedere per loro due insieme, nonostante il divorzio, dall’altro il non volere calcare troppo la mano sul tasto della cronaca rosa.

A rilanciare l’indiscrezione di un possibile impiego della modella argentina a Sanremo è stato anche il giornalista Roberto Alessi, secondo cui “Stefano vorrebbe proporre la sua sfera affettiva sul palco”, dando risalto a Belén attraverso “una fugace apparizione come ha fatto quest’anno con Samurai Jay”. L’idea sarebbe quindi quella di introdurre un momento di dimensione personale per il conduttore, senza però trasformare il Festival in un evento gossipparo.

Stefano De Martino e Belén uniti anche dopo la separazione

A far credere che tale presunto progetto possa andare in porto c’è anche il fatto che i due ex coniugi, dopo essersi separati, sono rimasti in ottimi rapporti, come tra l’altro confermato dalle vicende che hanno visto protagonista la showgirl di recente. Belén è stata ricoverata al Policlinico di Milano dopo non essersi sentita bene mentre si trovava nella sua abitazione.

Immediatamente De Martino si è recato all’ospedale, annullando tutti i suoi impegni professionali per stare vicino all’ex moglie e darle tutto il supporto necessario, ulteriore prova che, nonostante il matrimonio sia naufragato, tra i due c’è ancora un legame stretto, fatto di stima e affetto.