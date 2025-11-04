Stefano De Martino e i ritocchini, Belen fulmina l’ex marito in 10 parole

Belen Rodriguez torna a punzecchiare l’ex marito Stefano De Martino. La ghiotta occasione per rifilare al conduttore l’ennesima stoccata è arrivata durante l’ospitata dell’argentina al Giallapa Show, in onda su Tv8. La modella si è ritrovata a conversare con Luigi Esposito del duo Gigi e Ross. Il comico si è presentato innanzi alla showgirl travestito da De Martino. Ne è nata una gag esilarante, in cui la Rodriguez non ha mancato di indirizzare una stilettata affilata al timoniere di Affari Tuoi.

Belen Rodriguez ironizza sui ritocchini di Stefano De Martino

“Questa sera abbiamo due ex che cercheranno di riconquistarsi”, ha spiegato il Mago Forest nell’introdurre al Gialappa Show il finto Stefano De Martino e la ‘vera’ Belen che si sono seduti su due sgabelli, in stile Belve. Dopodiché è cominciato lo spassoso faccia a faccia. “Non c’è problema, abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto. Belen, che bello rivederti! Perché è Belen, vero?”, ha esordito l’imitatore del conduttore napoletano, con chiaro riferimento ai ritocchini estetici.

“Ti ricordi quando eri più ricca di me?”, ha poi chiesto il comico. Belen ha reso pan per focaccia, replicando fulmineamente con 10 parole nette: “Tu ti ricordi invece quando eri meno rifatto di me?”. Risate in studio. “Qua rischiamo di cambiarci i connotati”, ha aggiunto l’argentina con un sorriso beffardo. Una stoccata diretta. In effetti pare proprio che De Martino, nel corso degli anni, sia ricorso a più riprese alla chirurgia estetica. Sui social sono diventate virali le sue foto “prima e dopo” in cui si denota che il presentatore si sia dato una bella ‘aggiustatina’.

Belen e lo stop “ai pacchi”

La gag è proseguita con il finto Stefano che ha domandato a Belen se, “in segno di pace”, se la sente di andare a fare una puntata speciale di Affari tuoi. “La chiamiamo Affari nostri?”, ha chiesto il comico alla modella. Altra stilettata dell’argentina: “No grazie, basta pacchi”. Nel corso del siparietto si è anche fatto riferimento ai video intimi finiti in rete con protagonista De Martino e Caroline Tronelli. Una vicenda simile capitò molti anni fa alla Rodriguez. “Dici che il tuo video ha avuto più visualizzazioni del mio? Certo! Perché tu ti alleni sempre tanto ma così tanto, tanto, tanto”, ha ironizzato la showgirl.

L’ultima punzecchiatura è giunta quando Belen ha dichiarato che nei suoi sogni c’è “Gerry Scotti”, vale a dire il competitor diretto di De Martino. Da quando La ruota della fortuna viene trasmessa in access prime time, vince costantemente contro Affari Tuoi. In altre parole la Rodriguez ha voluto lasciare intendere che il suo sogno è l’incubo televisivo dell’ex marito.