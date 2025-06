Stefano De Martino e Gilda mano nella mano, Belen rimette la fede

Non c’è due senza tre, recita un detto che aderisce perfettamente alla situazione attuale di Stefano De Martino che, nel giro di pochi giorni, è stato pizzicato con tre donne diverse. Trattasi di Angela Nasti, Caroline Tronelli e Gilda Ambrosio. Ultimamente pare proprio che tutti i meticolosi stratagemmi che il conduttore di Affari Tuoi utilizza per sfuggire ai sussurri della cronaca rosa stiano facendo cilecca. L’ultima in ordine di tempo a essere stata sorpresa con il volto Rai è Gilda Ambrosio, nota stilista del marchio The Attico. Con De Martino ha un legame di lunga data.

Il conduttore e la stilista sono stati fotografati insieme al concerto di Dua Lipa tenutosi sabato sera a Milano. Lo scatto è stato divulgato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica che ha così commentato: “Sono arrivati e andati via mano nella mano”. E pensare che fino alla scorsa settimana si mormorava che De Martino avesse iniziato a fare coppia fissa con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne nonché sorella dell’influencer Chiara. Stefano si era ‘tradito’ mentre si trovava allo stadio Maradona per festeggiare lo scudetto del Napoli. In questa occasione aveva fatto una videochiamata ad Angela. Qualcuno lo ha filmato durante la conversazione. Per la prima volta, il gossip relativo alla Nasti trovava una prova concreta.

Pochi giorni dopo, un altro colpo di scena; è diventata virale una paparazzata in cui lo si vedeva in atteggiamenti intimi in Sardegna con Caroline Tronelli. Si arriva alle scorse ore e al concerto di Dua Lipa, con Stefano che è giunto all’evento né con Angela né con Caroline, bensì con Gilda Ambrosio. I due si conoscono da anni e pare che già in passato ci sia stato del tenero. Un rapporto difficile da catalogare nelle ‘classiche’ e ‘convenzionali’ categorie sentimentali. Così nel 2018 si esprimeva il conduttore Rai su Gilda: “Non sono stato veramente fidanzato, ho un rapporto speciale con lei. Abbiamo una grandissima affinità. Sfuggo in amore perché ho paura di legarmi”.

Dunque? Per chi batte il cuore di De Martino? Pare per tutte e per nessuno. Secondo i ben informati, in questo momento Stefano è concentrato principalmente sulla sua carriera televisiva e non ha alcuna intenzione di iniziare una love story seria. La formula sarebbe quella di avere frequentazioni senza troppe pretese. Ad aggiungere carne al fuoco al gossip, ci ha poi pensato Belen Rodriguez che nelle scorse ore si è immortalata con la fede nuziale al dito. “Sono sposata con me stessa”, ha chiosato quando le è stato chiesto perché avesse deciso di rindossare l’anello.