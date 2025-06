Belen senza freni, eccola con la fede e le parole sulla figlia di Cecilia

Belen Rodriguez in vena di confidenze. Nell’ultimo post Instagram in cui ha sponsorizzato alcuni cosmetici, la modella argentina si è mostrata con la fede nuziale al dito. Ovviamente il dettaglio non è passato inosservato. Diversi i fan che le hanno chiesto spiegazioni. La showgirl non si è sottratta alle domande. Ha risposto anche a chi le ha ricordato che a breve diventerà zia di Clara Isabel, la figlia che aspettano la sorella Cecilia e il marito Ignazio Moser. Come è noto da settimane, tra le due sorelle, è calato un gelo siderale per motivi strettamente privati e al momento ignoti.

Belen rimette la fede al dito e risponde a una domanda sull’arrivo della nipotina

Capitolo fede al dito: c’è forse in corso un clamoroso riavvicinamento con l’ex marito Stefano De Martino? Assolutamente no. A chi le ha domandato delucidazioni sulla scelta di rimettere all’anulare l’anello, Belen ha risposto: “Sposata con me stessa”. Tramite la dichiarazione, la modella si è quindi dichiarata single, smentendo indirettamente un altro gossip circolato sul suo conto di recente, quello che la voleva vicino all’ingegnere siciliano Angelo Edoardo Galvano con il quale aveva avuto un flirt la scorsa estate e con il quale è stata paparazzata in strada a Milano nei giorni scorsi.

Altro tema caldo gossipparo che ha coinvolto la conduttrice argentina in queste settimane è quello relativo ai rapporti ghiacciati con Cecilia. Le due sorelle, secondo i rumors, hanno litigato e da settimane non avrebbero più contatti diretti. Sulla questione entrambe tengono le bocche cucitissime e per il momento preferiscono mantenere la massima riservatezza. Come è risaputo, ‘Chechu’ è in dolce attesa di una figlia. Una utente si è congratulata con Belen per il fatto che tra pochi mesi diventerà zia. Come ha reagito la showgirl? Con un “grazie mille”, corredato da un cuoricino rosso.

Insomma, Belen è contenta e felice di accogliere l’arrivo della nipotina Clara Isabel, al di là di quel che è successo con la sorella. Si sussurra che mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo Rodriguez stiano facendo di tutto per far sì che le due figlie si riappacifichino.

