Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: “A Milano ri-scoppia la passione”

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…. Antonello Venditti docet. Stavolta però, per Stefano De Martino, il giro immenso non riguarda Belen Rodriguez, bensì Gilda Ambrosio. Almeno secondo il magazine Oggi che ha pubblicato delle paparazzate inedite del danzatore in compagnia dell’influencer. Quella stessa influencer che aveva già frequentato dopo il primo naufragio matrimoniale con la modella argentina. Dunque la storia si ripete in un continuo vortice di andirivieni sentimentali. Nel frattempo la Rodriguez prosegue la sua frequentazione con il giovane hairstylist Antonino Spinalbese, che assieme alla showgirl e alla sua famiglia, domenica scorsa, ha festeggiato i 36 anni proprio di Belen. Auguri!

Stefano De Martino: “Ri-scoppia la passione con Gilda Ambrosio”

“Ri-scoppia la passione”, si legge sul magazine Oggi, che ha sorpreso Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme, in quei di Milano. Entrambi sono di origini campane, più precisamente napoletane, ed entrambi vivono all’ombra della Madonnina per via delle proprie carriere professionali. Tra il 2017 e il 2018 hanno allacciato una relazione, l’unica nota alla stampa con certezza e resa quasi ‘ufficiale’ da parte di De Martino dopo il primo addio con la Rodriguez. Adesso ci risiamo: il settimanale diretto da Umberto Brindani spiffera che il conduttore di Made in Sud e la designer hanno trascorso la notte in un loft in zona Mecenate a Milano per poi, all’alba, trovare rifugio a casa di lei. Inoltre, nel tragitto, sembra che sia stato pure immortalato un bacio.

Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi: si sgonfia il triangolo dell’estate

Il periodo estivo da poco conclusosi è stato alquanto rovente per Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi. A far alzare la temperatura attorno ai tre big uno scoop di Dagospia che ha parlato di una tresca clandestina tra la romana e il danzatore al tempo del matrimonio con l’argentina. De Martino ha smentito subito l’indiscrezione mentre la Marcuzzi si è presa diverse settimane di silenzio. Settimane in cui ha riflettuto e in cui ha pensato al modo migliore per fare sgonfiare il can can mediatico rosa. Alla fine ha optato per una intervista a Verissimo, in onda lo scorso sabato. La conduttrice ha smentito categoricamente la presunta tresca, mettendo la parola fine al gossip dell’estate.