Stefano De Martino e Caroline Tronelli, galeotta fu Maria De Filippi? La verità

A far chiacchierare il web in queste ore è il presunto flirt di Stefano De Martino con Caroline Tronelli, ragazza di una famiglia importante che, secondo Alessandro Rosica, sarebbe molto più di una semplice “amica”. A lanciare la bomba è stato proprio Rosica sui suoi social, che ha parlato di una frequentazione che andrebbe avanti già da un po’, tra cene romantiche, complicità altissima e foto inequivocabili. Ma la ragazza non avrebbe nessun legame con il mondo di Costanzo/ De Filippi, come invece era stato riportato da diverse testate.

Ma chi è Caroline Tronelli? E, soprattutto, che c’entra con la galassia Costanzo-De Filippi? Spoiler: niente. A mettere ordine tra voci e supposizioni ci hanno pensato fonti vicine alla Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, che hanno confermato a Fanpage che Caroline non ha mai lavorato per l’azienda e non è mai stata legata sentimentalmente a Gabriele Costanzo, figlio della conduttrice. Dunque, si vuole dare uno stop ai rumors su una presunta conoscenza in casa Fascino: nessun legame professionale o sentimentale con la famiglia Costanzo, che ha voluto difendere con forza la propria privacy.

Tornando al gossip, pare che tra Stefano e Caroline ci sia una frequentazione costante, anche se, almeno per ora, non ufficializzata. “Super affiatati, prima e dopo. Ieri hanno cenato insieme”, ha annunciato Rosica sui suoi canali social. Secondo quanto riferito, De Martino sarebbe molto amico della famiglia Tronelli, più volte ospite in vacanze su yacht e barche, e che i due starebbero valutando l’idea di uscire allo scoperto. “Torneranno insieme a Roma e poi si vedrà”, ha voluto anticipare Alessandro Rosica. Insomma, per ora non ci sono conferme ufficiali, ma nemmeno smentite.

Ma il flirt con Angela Nasti?

Solo qualche settimana fa si parlava di un altro flirt, quello con Angela Nasti, sorella di Chiara ed ex tronista di Uomini e Donne. Anche in quel caso, nulla di serio: solo uscite e incontri sporadici, “senza impegno”, come riportato dagli insider. Insomma, De Martino sembrerebbe godersi la libertà da single, con varie storie con diverse ragazze. Ma sarebbe proprio Caroline la preferita del conduttore, che, sempre secondo l’investigatore social Alessandro Rosica: “Le altre le teneva lì in zona, non le faceva uscire, lei invece è la preferita. Con le altre solo cene e cenette. Lei l’ha portata direttamente in vacanza, quindi passeranno tanti bei giorni insieme”.

Nel frattempo, Stefano De Martino si prepara alla chiusura della stagione di Affari Tuoi, che registra numeri da record. Le ultime puntate verranno registrate il 12 giugno, e l’ultima andrà in onda il 28 giugno. E chissà se, oltre ai successi professionali, arriveranno conferme anche sul fronte sentimentale. Intanto, i fan sognano una nuova coppia dell’estate: De Martino e Tronelli.