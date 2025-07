Stefano De Martino e Belen insieme, beccati al Clipper: foto e retroscena

Insieme, come ai vecchi tempi, in Sardegna. Stiamo parlando di Stefano De Martino e Belen Rodriguez che nelle scorse ore hanno trascorso una serata al Clipper, esclusivo ristorante di Porto Cervo. Non una cena romantica. Con loro c’erano altri amici e conoscenti, tra cui l’attore Biagio Izzo e l’ex calciatore napoletano Ciro Ferrara. Naturalmente la modella e il conduttore di Affari Tuoi si sono guardati bene dal mostrarsi assieme. Si è capito che però si sono visti grazie ai contenuti pubblicati sui social dal Mago Piti, che si è immortalato al Clipper sia con De Martino sia con la Rodriguez. Presente anche Santiago, il figlio dei due ex coniugi.

Chi pensa che ci sia in corso un ritorno di fiamma è fuori strada. Belen e Stefano, nonostante la fine del matrimonio e i tradimenti denunciati dalla stessa conduttrice argentina, sono oggi in buoni rapporti, ma non più compagni di vita. Ognuno, sentimentalmente parlando, ha imboccato la propria strada. Non di rado, per gestire gli impegni con il loro frutto d’amore, passano del tempo assieme. Non stanno però conducendo una vacanza in Costa Smeralda in stile famiglia allargata, per essere chiari. Pare invece che, essendosi trovato a transitare nella medesima zona, abbiano deciso di trascorre una serata insieme per il bene di Santiago.

Attualmente sia De Martino sia l’ex moglie si professano single. Da inizio estate il gossip non dà tregua a entrambi. Al conduttore un giorno sì e l’altro pure viene affibbiato un flirt. Lui se ne sta zitto zitto, preferendo lasciar correre le voci. C’è anche chi ha sussurrato che non di rado dà delle feste che si protraggono fino a notte inoltrata nella sua abitazione a Posillipo. Ci sarebbe un gran via vai di persone durante i party, a detta dei vicini. E Belen? Pure lei continua a finire al centro della cronaca rosa. Nei giorni scorsi c’è chi ha mormorato che abbia passato una notte di fuoco con il cantante Olly. Solo chiacchiericcio o verità? Chissà… La showgirl ha adottato la medesima tattica dell’ex marito. Nessuna conferma e nessuna smentita.