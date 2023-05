Stefano De Martino e Belen diventeranno zii: il dolce annuncio

Pare proprio che la love story tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez proceda a gonfie vele. I due infatti, dopo il periodo di allontanamento e di profonda crisi, adesso sono più innamorati che mai. A suggellare questo idilliaco momento è arrivata una dolce notizia: i due diventeranno zii per la prima volta. E no, non sarà Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, a regalare loro questo titolo.

Si tratta infatti della sorella di Stefano De Martino, Adelaide, che a soli 28 anni diventerà mamma per la prima volta. Ad annunciarlo è stata lei stessa nella giornata di ieri, domenica 14 maggio, in occasione della Festa della Mamma con un bellissimo post sul suo profilo di Instagram. Primo cuginetto o cuginetta in arrivo per Santiago e Luna Marì, il sesso del bebè è ovviamente ancora sconosciuto.

Adelaide De Martino sarà presto mamma

Per annunciare la sua prima gravidanza Adelaide De Martino ha scelto di pubblicare una foto sul suo profilo di Instagram scattata durante un pranzo di famiglia e che la ritrae insieme a sua mamma Maria Rosaria Scassillo e le sue due zie. “Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me”, ha scritto la futura mamma, aggiungendo poi una breve frase per annunciare la dolce attesa: “Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne”.

Al momento sia il fratello che la cognata non hanno scritto nulla sui loro profili social né hanno commentato la fotografia della donna ma sicuramente avranno fatto le loro congratulazioni ai futuri genitori in privato. Intanto, anche la showgirl argentina ha celebrato la Festa della Mamma pubblicando su Instagram alcune foto dei due figli Santiago e Luna Marì e della madre Veronica Cozzani.

Il papà del bambino