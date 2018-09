Stefano De Martino sbarca su Netflix? L’indiscrezione sul nuovo progetto

Stefano De Martino pronto a sbarcare su Netflix: il ballerino sta lavorando alla realizzazione di un docufilm sulla sua vita

Nuovi e importanti progetti stanno tenendo al momento impegnato Stefano De Martino. Il ballerino, infatti, pare abbia deciso recentemente di cimentarsi nella realizzazione di un docufilm / serie TV sulla sua vita. A tal proposito Stefano avrebbe individuato inoltre in Netflix la piattaforma perfetta in cui distribuirlo. A pubblicare l’indiscrezione, oggi, è stato il settimanale Chi. Il giornale di Alfonso Signorini, tuttavia, parla solo di lavori in corso e di accordi non ancora presi. Il documentario di Stefano De Martino dunque, sebbene potrebbe vedere presto la luce del sole, rimane al momento un’idea ambiziosa che punta a prendere forma.

Stefano De Martino da ballerino a produttore? L’indiscrezione sulla Serie TV Netflix

“Nuova missione lavorativa in vista per Stefano De Martino” è stato scritto nella rubrica Chicche di Gossip dell’ultimo numero di Chi. “L’ex ballerino di Amici e l’ex marito di Belen Rodriguez avrebbe individuato nella piattaforma Netflix il luogo ideale dove poter produrre una serie o un docufilm il cui protagonista potrebbe essere lui, con l’avvincente storia della sua vita” è stato poi aggiunto nello stesso paragrafetto dedicato a De Martino. Questo, però, è quello che si sa fino ad ora su questo suo nuovo progetto, nient’altro. Per saperne di più, quindi, non possiamo far altro che aspettare nuovi sviluppi.

Stefano De Martino: dopo l’Isola dei Famosi quali sono i suoi progetti?

Stefano De Martino, come molti sanno, quest’anno non prenderà parte all’Isola dei Famosi. Il ballerino, infatti, avrebbe deciso di rifiutare il ruolo di inviato per dedicarsi ad altri progetti e per non passare più tanto tempo lontano dal figlio Santiago. Sempre riguardo a Stefano, inoltre, qualche mese fa era stato scritto che lo stesso non avrebbe più preso parte ad Amici. Recentemente, però, nuove rivelazioni sono emerse su un suo possibile e nuovo coinvolgimento di De Martino nel talent di Maria De Filippi. Confermato infatti che Stefano non condurrà il day time su Real Time, si è parlato di un possibile impegno all’interno della scuola come professore.