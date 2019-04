Stefano De Martino, il suo docufilm incanta: “Questo posto ci ha salvato”

Stefano De Martino si racconta su Real Time e emoziona il pubblico

Prima era il nipote di Don Stefano del Bar Stella di Torre Annunziata, poi è diventato Stefano il ballerino di Amici. Oggi è Stefano De Martino, ma lui giura di sentirsi ancora quel ragazzino che ha mosso i suoi primi passi nel bar del nonno. Ora lui non c’è più, ma Stefano lo porta tatuato sul cuore: Biscuit, il soprannome datogli dal nonno. E poi c’è un numero tatuato sul suo braccio, 8611079: è il numero del Bar. Tutta l’infanzia di Stefano De Martino è racchiusa in quelle cifre. Qualsiasi cosa succedesse, bisognava chiamare quel numero e qualcuno avrebbe risposto. Stefano torna nella sua città natale, seguito dalle telecamere di Real Time, per raccontarci la sua vita. Con la semplicità che lo contraddistingue, De Martino incanta il pubblico e racconta l’umile storia di un ragazzo che ce l’ha fatta, proprio grazie al posto in cui è nato.

Il lavoro al negozio di frutta e verdura

“La mattina mi svegliavo alle 5 per andare mercato e al negozio di frutta e verdura, ma questo mi permetteva di poter studiare danza durante il resto della giornata, dopo il lavoro“. Dopo più di 10 anni, Stefano torna e rivive un intero giorno di lavoro con il suo ex datore. Nel negozietto sono esposte le sue foto di Amici, nulla è cambiato e Stefano si sente a casa tra gli storici clienti. Quello che si denota è il senso di tranquillità che pervade il viso del ballerino e l’amore che la gente ha per lui. “E’ bello pensare che nei momenti di crisi puoi tornare in un posto e lo trovi com’era, così come te lo ricordavi” confida Stefano all’amico Christian.

La famiglia e gli amici di sempre

Non poteva mancare una tappa dalla nonna, una signora semplice che si illumina alla vista del nipote. Santiago compare sul telefono di Stefano e gli occhi si fanno lucidi. L’amore che c’è in quella casa è percettibile dallo schermo. La serata è dedicata agli amici di sempre: “Nonostante i tempi siano cambiati e ognuno abbia preso la sua strada, quando ci riuniamo qui, torniamo quelli di sempre“. Stefano sottolinea come gli amici siano un punto di riferimento: “Quando sto con loro mi ricordo quale è la vita reale e quali sono le priorità“. Gli impegni lavorativi, la lontananza (Stefano ora vive a Milano), non potranno mai cancellare l’amicizia che li lega. “Ci saremo sempre l’uno per l’altro. I tempi cambiano, gli amici restano“.

Stefano De Martino, una storia di rivalsa: dove rivedere il docufilm di Real Time

La chiusura del docufilm, che potete rivedere su Real Time DPlay, è toccante, Stefano De Martino si apre e confessa: “Quando nasci in un posto come questo, senti già di aver perso, pensi di non avere opportunità, di non essere all’altezza. La voglia di rivalsa sociale, di vincere nella vita, è stata la nostra salvezza. Se io non fossi nato qui, non avrei avuto la fame di raggiungere degli obiettivi. Il fatto di non aver niente da perdere, a volte, è il vero lusso. La mia vera marcia in più è proprio il posto da cui vengo“. E Stefano è riuscito anche a sposare Belen, un altro sogno che è diventato realtà e che oggi è tornato a fargli battere il cuore dopo la separazione.