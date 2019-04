Stefano De Martino in confidenza. Retroscena su Belen: “Strana la vita”

Stefano De Martino si lascia andare a confidenze inedite, i retroscena su Belen Rodriguez: “Come è strana la vita”

Stefano De Martino – Su di me. Si tratta del titolo del docufilm (in onda stasera 19 aprile alle 22,20 su Real Time) che vede protagonista il danzatore napoletano. A poche ore dalla messa in onda dello show, Real Time ha fatto trapelare delle anticipazioni, antipasto delle confessioni private del conduttore di Made in Sud. Naturalmente, nel programma, si parlerà anche di Belen Rodriguez, madre si suo figlio Santiago. Particolarmente curioso l’aneddoto svelato in anteprima dal suo primo datore di lavoro che ha ricordato come l’interesse di Stefano per l’argentina abbia radici lontanissime che risalgono addirittura a quando il ballerino faceva il fruttivendolo prima di avere successo sul piccolo schermo.

Stefano e il sogno Rodriguez: “Ma come la conosco sta Belen?”

Nel docufilm su De Martino prenderanno parola anche persone che hanno conosciuto Stefano prima che diventasse un personaggio pubblico e di successo. Uno di questi è il suo primo datore di lavoro, noto come ‘O’ Barone’, proprietario di un negozio di frutta e verdura: “Quando iniziò a fare i provini per ‘Amici’, il personaggio famoso dell’epoca era Belen. Quando parlavamo delle donne più belle, lui diceva: ‘A me piace Belén’. E io gli dicevo: ‘Magari un giorno la conoscerai ‘sta Belén’. E poi è successo quello che doveva succedere“. Stefano ha confermato l’aneddoto con il sorriso sulle labbra e in più ha aggiunto che per lui, all’epoca, la Rodriguez era vista come un sogno irraggiungibile. “Io gli dicevo: ‘Come la conosco ‘sta Belén?’ Noi stiamo a via Vesuvio. Ma tu ti rendi conto come è strana la vita però?”, ha confidato il danzatore ricordando il suo percorso di vita.

Belen e Stefano De Martino: il riavvicinamento, la famiglia prima di tutto

Dunque Stefano ha sempre avuto ‘il pallino’ per Belen, ben prima che scoccasse l’amore nel 2012 ad Amici. Poi le nozze nel 2013, la nascita di Santiago e la rottura nel 2017, arrivata in seguito a un periodo di forte crisi matrimoniale. Oggi però i due si sono riavvicinati e il ritorno di fiamma pare ormai certo. La famiglia prima di tutto. Questo il motto che li sta guidando verso la re-union.