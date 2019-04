Belen e Stefano news, lei conferma il ritorno di fiamma? La reazione

Belen e Stefano il gossip continua ad impazzare. La coppia è tornata insieme e la conduttrice è vittima di una battuta a Colorado, e reagisce così…

Nonostante il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano sia ufficiale (il fratello della bella argentina lo ha annunciato a Verissimo, ndr.), i fan della coppia non smettono di sognare l’annuncio della coppia, e il gossip non si frena. Il fatto che i due abbiano rimesso la fede nuziale al dito è un segno importante, che alcuni telespettatori avevano notato a Made in Sud, di cui De Martino è conduttore accanto a Fatima Trotta. Come Stefano è protagonista delle battute dei comici del programma di Rai 2, allo stesso modo la Rodriguez lo è per i comici di Colorado. Nella puntata di giovedì 18 aprile, la conduttrice è stata “vittima” della battuta di Barbara Foria. La reazione di Belen toglie ogni dubbio su chi ancora non crede all’amore ritrovato con il marito.

Belen: la battuta a Colorado e la reazione della conduttrice

Belen e Stefano sono il gossip del momento. La coppia, che ha fatto sognare tanti ragazzi, è tornata insieme, per la gioia della famiglia e del piccolo Santiago, nato dalla loro unione. Una famiglia che si ritrova quella De Martino-Rodriguez e la reazione di Belen alla battuta di Barbara Foria non lascia dubbi. “Belen ha De Martino, chi non sarebbe felice con lui accanto!“, ha detto la comica, producendo ilarità in studio e la reazione di Belen che imbarazzata si è alzata ed ha finto di inseguire la Foria per poi finire per abbracciarla. La conduttrice non ha però risposto continuando il silenzio che sta contraddistinguendo lei e Stefano nell’ultimo periodo. Da parte di nessuno dei due, infatti, sono arrivate parole ufficiali sul loro amore.

Belen e Stefano: seconda luna di miele in Polinesia

Tanti gli indizi che fanno pensare che Belen e Stefano sono tornati insieme. Dopo la fede arrivano i tulipani, postati dalla Rodriguez su Instagram. I fiori preferiti della showgirl sono arrivati il giorno del loro anniversario, quando la loro storia d’amore è iniziata ad Amici. Inoltre, svela Chi, i due hanno organizzato una seconda luna di miele in Polinesia, e c’è già chi giura che stia per arrivare il secondo figlio.