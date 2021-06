Stefano De Martino diventa attore: film e ruolo, l’annuncio

By

Dopo la danza e la conduzione televisiva per l’ex di Belen Rodriguez arriva un’importante novità: ecco di cosa si tratta

Stefano De Martino è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni fatte nelle scorse ore durante il Festival del cinema e della tv di Benevento. Occasione questa in cui il conduttore ha fatto delle rivelazioni inedite circa il suo futuro professionale.

Il volto di Rai Due sembra aver intrapreso da anni un lungo percorso fatto di sperimentazioni. Dopo essere stato ballerino di Amici, ha ricoperto i panni di inviato de L’isola dei Famosi; quindi la conduzione del programma targato Rai ‘Stasera tutto è possibile’ e Made in Sud.

Insomma, De Martino sta dimostrando da anni ormai di avere talento da vendere in diversi campi. Ad aggiungersi a queste sue ‘sperimentazioni’ professionali adesso c’è anche quella della recitazione. Almeno questo è ciò che il conduttore televisivo ha rivelato nelle ultime ore durante la kermesse cinematografica di Benevento.

“Farò un film” ha svelato De Martino. Finora sono stati proposti all’ex di Belen Rodriguez dei ruoli molto simili a ciò che è nella realtà. “Stavolta invece proverò ad essere il meno possibile me stesso” ha precisato il conduttore, quindi ha aggiunto che interpreterà un ruolo.

Stefano ha proseguito dicendo che il film è molto bello e, scherzando, ha sottolineato che “l’unica pecca potrei essere io“. Per l’ex ballerino di Maria De Filippi sono riservate solo 10 pose, ma non è difficile immaginare che De Martino riuscirà a catalizzare l’attenzione dello spettatore.

Il conduttore, inarrestabile, sta preparando la nuova edizione di ‘Stasera tutto è possibile“. A lui Viale Mazzini ha affidato la conduzione di un altro importante evento, cioè quello della serata di celebrazione dei 60 anni di Rai2, che si terrà il 4 novembre.

Sembra proprio che la Rai abbia puntato molto sul De Martino presentatore. Ad attestare questo sentiment anche le parole di Stefano Coletta (direttore di Rai 1) che in una recente conferenza stampa ha dichiarato che De Martino è un personaggio che può portare delle novità nella tv di Stato.