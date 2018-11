Stefano De Martino assente da Amici ma vicino col cuore: il gesto del ballerino

Stefano De Martino assente da Amici: il gesto d’affetto del ballerino dopo l’addio

Amici di Maria De Filippi è stato per anni una casa per Stefano De Martino. Il ballerino in persona, in molte occasioni, ha dichiarato di aver ritrovato all’interno del programma una seconda famiglia, e di essere molto legato alle persone che lavorano alla trasmissione. Stefano, dopo aver lasciato Amici per l’Isola dei Famosi, ha di fatto seguito altre strade negli ultimi mesi. Voci sempre più insistenti lo vedrebbero tra i membri della giuria del prossimo serale ma, ad oggi, nulla di ufficiale è stato detto o confermato dal team di Maria De Filippi. Quello che possiamo dire con certezza è che Stefano De Martino è sicuramente un grande assente in quest’edizione di Amici. Lui, però, il suo cuore pare averlo lasciato in quegli studi. E a dimostrazione di ciò, qualche ora fa, l’ultimo gesto del ballerino sui social.

Stefano De Martino a casa guarda Amici di Maria De Filippi: la dedica sui social

A casa con l’influenza, come raccontato da lui sui social, Stefano De Martino sdraiato sul divano si è goduto fino alla fine l’ultima puntata del pomeridiano di Amici. Il ballerino, anche se assente fisicamente nello studio, ha voluto tuttavia far arrivare lo stesso il suo affetto ai professionisti con cui ha lavorato fino all’anno scorso. Prima che finisse la trasmissione, con una stories su Instagram, l’ex marito di Belen ha mostrato un pezzo del ballo realizzato da Marcello Saetta e Giulia Pauselli, taggando i suoi ex collegi e inviando loro un chiaro messaggio: “Belli”. La sorpresa dei due ballerini ha colpito oggi anche Stefano che, a suo modo, ha voluto ribadire la sua vicinanza e il suo bene ai ragazzi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Nov 24, 2018 at 8:52 PST

Stefano De Martino pronto per il serale di Amici? Le ultime indiscrezioni

Stefano De Martino, come già accennato sopra, potrebbe ritornare ad Amici il prossimo anno. Il ballerino, stando a quanto scritto da TV Sorrisi e Canzoni, potrebbe diventare uno dei membri della giura popolare nel serale. Sarà davvero così? Staremo a vedere.