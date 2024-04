Stefano De Martino, complicità con l’ex Gilda Ambrosio: dettagli

È un periodo d’oro per Stefano De Martino. La carriera del conduttore ha ormai preso il volo, convertendosi in uno dei volti di punta di Rai 2. Recentemente, è tornato con il suo programma “Stasera tutto è possibile“, che raccoglie ascolti record ogni settimana. Di conseguenza, è riuscito a guadagnare la stima dei dirigenti Rai e, soprattutto del Direttore Generale, Giampaolo Rossi, che sarebbe addirittura un suo “fan”. Proprio per questo, il suo nome sarebbe in lizza per la conduzione di “Affari Tuoi“, dopo l’addio di Amadeus alla Tv di Stato. Tuttavia, non sembra che le cose vadano bene solo sul fronte professionale. A quanto pare, Stefano ha ritrovato la serenità anche nella sua vita privata.

Dopo mesi tumultuosi, sembra che sia ritornato l’equilibrio tra l’ex ballerino e Belen Rodriguez. Com’è noto, lo scorso dicembre, l’argentina aveva sparato a zero contro l’ex marito, rivelando di essere stata tradita con più di 12 donne e accusandolo di non esserle stato vicino durante la sua depressione. Nonostante l’evidente rancore della showgirl, De Martino non aveva mai risposto a queste accuse. Tuttavia, dopo la separazione da Elio Lorenzoni, Belen sembra aver messo da parte le ostilità, riconciliandosi con i suoi ex, Stefano e Antonino Spinalbese.

Difatti, è stata vista con il conduttore campano prima durante un’uscita con loro figlio, Santiago, e, poi, sempre al compleanno del bambino. I due ex sembravano rilassati e sereni e Stefano è stato fotografato anche mentre giocava e scherzava con Luna Marì, la figlia di Belen e Spinalbese. Ad ogni modo, tra i due non sembra esserci nessun ritorno di fiamma, se non la volontà di andare d’accordo per il bene di Santiago. D’altro canto, Stefano è stato recentemente beccato dal settimanale Chi in compagnia di una sua nota ex, Gilda Ambrosio.

L’ex allievo di Amici ha approfittato delle alte temperature per godersi il weekend in barca insieme ad un gruppo di amici. Tra questi, c’era anche la modella, con la quale ha avuto una relazione nel 2017. Tra sorrisi e abbracci, la complicità tra i due è apparsa evidente. Ma, anche con lei, non sembra esserci nessuna riconciliazione. Tra loro c’è sempre stato un grande affetto, il che li ha spinti a mantenere un forte legame di amicizia nel tempo.