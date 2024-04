Stefano De Martino verso Affari Tuoi? Il “furto” ad Amadeus

Amadeus potrebbe lasciare la Rai: questo lo scoop lanciato da Dagospia pochi giorni fa. Da mesi, si vocifera di un forte corteggiamento da parte da altre reti, in particolar modo dalla Mediaset. Ma, quella che sembrava essere solamente un’ipotesi, potrebbe presto diventare realtà. Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha infatti svelato che, al momento, il rinnovo del contratto sarebbe in stand by, motivo per il quale non si sa ancora quale sarà la decisione finale del conduttore dei record. Nel frattempo, sembra che un altro presentatore Rai stia approfittando dell’attuale incertezza di Amadeus. Di chi si tratta? Del volto di punta di Rai 2, Stefano De Martino.

Stefano De Martino punta ad Affari Tuoi e Sanremo: l’indiscrezione

Poco fa, Giuseppe Candela ha fatto una grande rivelazione. A quanto pare, Stefano De Martino starebbe cercando di “rubare” Affari Tuoi ad Amadeus. Nell’ultimo anno, il quiz show di Rai 1 ha superato ogni record. Ogni sera, riesce a raccogliere una media di 5 milioni di spettatori, numeri ormai utopici per la televisione. Non solo, il game è riuscito a conquistare tutte le generazioni. Sono molti i giovani che si riuniscono per guardare insieme il programma, cercando di replicare il gioco su TikTok o social simili.

Insomma, Affari Tuoi è un vero e proprio portento e sembra che De Martino stia lavorando per cercare di prendere il posto di Amadeus. Dalla sua ha il Direttore Generale della Rai, Giampaolo Rossi, che, secondo Candela, sarebbe addirittura un suo “fan“. Inoltre, l’ex ballerino gode della stima della maggioranza dei collaboratori dell’azienda. D’altro canto, anche Stefano sta riuscendo a portare risultati molto soddisfacenti. Il ritorno di Stasera tutto è possibile ha ottenuto ascolti più che ottimi, oltre che a un grande riscontro social da parte dei più giovani.

Ma, non è finita qui. Sempre secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela, De Martino starebbe puntando anche al Festival di Sanremo. Da tempo, si vocifera di una sua presenza alla kermesse musicale. L’ex di Belen Rodriguez ha sempre reagito in maniera ironica ai rumors, ma, in realtà, pare che stia cercando seriamente di farsi spazio sul palco dell’Ariston. “Avvisate Conti”, ha aggiunto Candela.

Fiorello: "Qualora un giorno i pacchi non dovessero essere più di Amadeus, lì condurrà il ministro Lollobrigida".

VOLETE SAPERE CHI BRIGA PER "RUBARGLI" #AFFARITUOI? STEFANO DE MARTINO

Stimato da maggioranza, Rossi è suo fan.

Il ballerino punta pure a Sanremo (avvisate Conti)! — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 10, 2024

Ad ogni modo, Fiorello ha dato degli aggiornamenti sul caso Amadeus nella puntata di Viva Rai 2! di questa mattina, 10 aprile. “Ieri Amadeus è salito al Colle, io so ma non sono autorizzato a parlarne. Guardate la mia faccia. So che i vertici Rai e Amadeus ci stanno guardando, ma non posso dire niente”, ha confessato. A questo punto, non resta che attendere per sapere le novità sul futuro professionale del conduttore.